Иран в обмен на Украину — эксперт рассказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным

Дональд Трамп не отвергает идею посредничества Кремля в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Как это может отразиться на российско-украинской войне Фокусу рассказал политолог Олег Постернак.

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Президент США поддержал возможное участие Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном. Комментируя Фокусу это заявление главы Белого дома, политолог Олег Постернак отметил: "Проблема заключается в том, что Путин активно разыгрывает новую карту, предлагая Трампу посреднические услуги по ближневосточному урегулированию. Таким образом, существует достаточно серьезный риск украинско-иранского геополитического размена, когда Москва будет давить в плане необходимости уступок на Тегеран в его противостоянии с Тель-Авивом, а Вашингтон — на Киев в его войне с РФ".

Констатировав отсутствие трансатлантического единства в отношении Украины, эксперт заметил: "Наоборот, США и европейские страны смотрят в противоположные стороны в кейсах мирного урегулирования и дальнейшей поддержки Киева, а это именно то, чего стремился достичь Путин".

Между тем, считает Олег Постернак, туман относительно дальнейшей поддержки Украины развеется после встречи G7 в Канаде и саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня. Именно эти два события, по убеждению аналитика, суммарно дадут ответ на вопрос о том, на какую помощь и на какое время может рассчитывать официальный Киев. "Мы, в частности, узнаем, продолжат ли США предоставлять нам разведданные, что критически важно и позволят ли за европейские деньги в рамках определенных оборонных инициатив покупать их оружие для Украины. Это по состоянию на сейчас два фундаментальных вопроса", — отмечает политолог.

В контексте саммита НАТО в Гааге эксперт напоминает о прошлогоднем решении о выделении Украине $40 млрд от стран-членов Альянса. Политолог акцентирует, что эта инициатива до сих пор нереализована, а "громкие обещания не подкреплены звонким долларом". Этот аспект, учитывая "бесконечные колебания" президента Трампа, убежден Олег Постернак, сейчас также является крайне важным.

Подробнее об этом читайте в материале Фокуса: Тегеран в обмен на Киев: могут ли Путин и Трамп пойти на размен своих "задач" в Иране и Украине.