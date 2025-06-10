НАТО раздора: почему из-за Украины саммит Альянса может обернуться громким скандалом

Россия будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет, заявил генсек Марк Рютте, добавив, что обещание блока о принятии Украины в будущем остается в силе. Чего следует ждать Киеву от встречи лидеров стран-членов Альянса в Гааге, выяснял Фокус.

Related video

24-26 июня в Гааге состоится саммит НАТО, главными вопросами которого станет увеличение оборонных расходов стран-союзниц до 5% ВВП а также дальнейшая поддержка Украины в ее войне с РФ.

В понедельник, 9 июня, выступая в Chatham House в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обещание лидеров стран Североатлантического альянса в будущем принять в свой состав Украину останется в силе. "Этот путь в НАТО — необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", — подчеркнул господин Рютте. При этом он не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения: "Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного. Зачем каждый раз повторяться? Но, думаю, в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, будет, несмотря на то, что сейчас в НАТО нет единого мнения относительно того, пришло ли время принимать Украину в Альянс".

Генсек НАТО Марк Рютте об Украине: "Этот путь в НАТО — необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита" Фото: Getty Images

Рассорит ли вопрос Украины государства НАТО

Между тем на сам Альянс, считает генсек Рютте, РФ может напасть уже в течение пяти лет. "Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит за три месяца столько оружия, сколько все государства НАТО производят за год. Поэтому не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО", — подчеркнул Марк Рютте. Он также анонсировал "самое значительное" расширение военных возможностей Альянса со времен Холодной войны, однако не дал прямого ответа на вопрос, смогут ли страны-участницы блока включить в эти показатели военную помощь Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что РФ может напасть уже в течение пяти лет Фото: Getty Images

Тем временем The Washington Post сообщает об опасениях европейских лидеров относительно того, что президент США может выступить против включения в итоговый документ саммита НАТО в Гааге обещаний о помощи Украине с одной стороны и критики РФ с другой. Белый дом, кстати, еще на прошлой неделе подтвердил участие Трампа в саммите НАТО. В то же время спикер украинского МИД Георгий Тихий на брифинге во вторник, 10 июня рассказал, что президент Зеленский также имеет приглашение на саммит Альянса. По словам Тихого, на саммите НАТО нужно не только участие Украины, но и сильные решения.

Важно

Трамп бросил Украину: почему президент США поддержал Путина и не перезвонил Зеленскому

"Для нас как для государства важна наполненность этой встречи. Нам важно, чтобы по итогам саммита был сигнал силы и единства, а том числе по Украине. Сейчас идет работа, чтобы выйти на эти решения. От этого зависит участие Украины", — подчеркнул спикер МИД, добавив, что НАТО должно уже сейчас проецировать силу, если хочет сдерживать российскую агрессию и продемонстрировать Путину, что дальнейшее нападение на Альянс не удастся.

Какое "дикое" геополитическое желание вынашивает Трамп

Учитывая систематическое давление со стороны США на резолюции и коммюнике того же G7, саммит НАТО в Гааге будет нести для Украины ряд вызовов и рисков, считает политолог Олег Постернак. "Я думаю, что Трамп будет пытаться выжать из документов Альянса упоминание о военной помощи и евроатлантической интеграции Украины. Впрочем, в целом, с одной стороны есть надежда на продолжение поддержки в плане предоставления разведданных, продажи оружия и т.д., а с другой для этого нужен тяжелый переговорный трек, который открыл недавний визит в США украинской делегации в составе вице-премьера Свириденко, руководителя ОП Ермака и его заместителя Палисы. Но генеральная установка Трампа — из-за личных отношений с Зеленским и стратегического нежелания помогать Украине, диктует его агрессивную в отношении Киева политику", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Я думаю, что Трамп будет пытаться выжать из документов Альянса упоминание о военной помощи и евроатлантической интеграции Украины" Фото: Открытые источники

По мнению Олега Постернака, агрессивная политика Трампа проявляется не только в публичной риторике, но и в попытках на документальном уровне приуменьшить роль Украины в евроатлантическом сообществе. "Корень этой тактики Трампа заключается в его желании найти взаимопонимание с Москвой против Китая для формирования перманентной угрозы для Евросоюза. Иначе говоря, взаимопонимание с РФ против КНР с целью удержания в тонусе ЕС — это "идеальный шторм" и дикое геополитическое желание Трампа. А все остальное, в том числе, украинский вопрос для него как кость в горле, что не позволяет ему провернуть эту стратегию", — замечает политолог.

Хорошее впечатление по оценке Олега Постернака в плане приведения Трампа к пониманию сути российско-украинской войны произвел недавний визит в США канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Но, как мы видим, это все равно не очень повлияло на риторику Белого дома. Знаете, Трамп на самом деле, как глыба, которую нельзя прорубить никаким мечом — он в своем возрасте и со сложившимся мировоззрением установил определенную рамку, которой стремится придерживаться. Это очень, кстати, заметно в поведении Трампа в его конфликте с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом из-за акций протеста мигрантов. Трамп не подбирает слов и упорно гнет свою линию. То же самое он делает и на геополитической арене. Единственное, что может на него повлиять — мнения ближайших советников или членов семьи, которые способны донести мысль о том, что потеря Украины будет означать стратегическую катастрофу. А такие мысли в среде Трампа сегодня звучат, и я в этом абсолютно убежден", — заключает Олег Постернак.

Почему на саммите НАТО возможны громкие демарши

В то же время политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом отмечает: "Дональд Трамп — это человек, который подорвал систему НАТО как такового, при том, что все те евролидеры, которые ездят на поклон к президенту США слышат заверения, мол, Альянс и в дальнейшем будет получать все от Штатов. Но дело в том, что за десятилетия существования НАТО там сформировался дисбаланс, при котором США, хоть формально имеют один голос, на самом деле определяют очень и очень многое в смысле принципов политики Альянса. Поэтому все понимают, что без четкой позиции Вашингтона на саммите в Гааге по осуждению РФ и поддержке Украины итоговое коммюнике саммита вообще может не быть сформировано".

Генсек НАТО Марк Рютте: "Сейчас в НАТО нет единого мнения относительно того, пришло ли время принимать Украину в Альянс" Фото: Getty Images

Впрочем, добавляет эксперт, свежие заявления генсека НАТО господина Рютте свидетельствуют о том, что "Альянс готов, лавируя, танцевать под дудку Трампа в вопросах, касающихся непосредственно Украины". В целом европейцы, отмечает политолог, готовясь к очередному саммиту НАТО и пытаясь не разозлить Трампа, идут на неприятный для себя компромисс с совестью. Между тем, аналитик не исключает и вероятных демаршей в Гааге. В частности, предполагает Максим Джигун, президент Макрон, канцлер Мерц или новый премьер Канады Карни могут, не согласившись с тем, что Трамп "разрушает глобальное представление о миссии НАТО по противодействию оси зла", заблокировать принятие любых совместных итоговых документов саммита в Гааге.