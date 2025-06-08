Калифорнийский мятеж: что происходит в США, после того, как Трамп отправил нацгвардию

Губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс "пограничный царь" Том Хоман пригрозил арестом, если они будут препятствовать нацгвардейцам и депортации. Сам президент США Дональд Трамп назвал происходящее в Калифорнии "мятежом". Митинги продолжаются с 6 июня, когда начались протесты против федеральных иммиграционных рейдов.

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Об этом пишет ABC News.

Губернатору Калифорнии пригрозили арестом

Около 300 бойцов Национальной гвардии прибыли в Лос-Анджелес утром 8 июня, после того, как президент США Дональд Трамп приказал разместить 2000 военнослужащих в Калифорнии. Этот шаг был резко раскритикован губернатором Гэвином Ньюсомом и мэром Лос-Анджелеса Карен Басс как провоцирующий и ненужный. После этого им пригрозил арестом "пограничный царь" Том Хоман, назначенный ответственным за охрану границ США после вступления Трампа в должность.

"Я вам вот что скажу: мы будем продолжать обеспечивать соблюдение закона в Лос-Анджелесе каждый день. Каждый день в Лос-Анджелесе мы будем обеспечивать соблюдение иммиграционного законодательства. Мне все равно, нравится им это или нет", — заявил Хоман.

Отвечая на вопрос о предложении министра обороны Пита Хегсета направить морских пехотинцев для реагирования на протесты, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Трампа будет "поддерживать мир посредством силы".

"Мы делаем это и в иностранных делах, и во внутренних делах. Я не думаю, что это грубо. Я думаю, что это важный сигнал. Мы должны быть готовы сделать то, что необходимо. И я думаю, что уведомление о том, что это может произойти, может иметь сдерживающий эффект", — сообщил Джонсон.

При этом политическая низовая организация 50501 (50 протестов, 50 штатов, 1 день), основанная в знак протеста против действий второй администрации Дональда Трампа, планирует провести мирные акции протеста "в знак солидарности с жителями Лос-Анджелеса" с 8 по 14 июня по всей стране.

Нацгвардейцы в Лос-Анджелесе

Организация обвинила ICE в проведении в пятницу в городе "несанкционированных рейдов в военном стиле" и задержании по меньшей мере 44 человек. Также был арестован Дэвид Уэрта, президент калифорнийского отделения Международного профсоюза работников сферы обслуживания, которого теперь требуют освободить в Сенате.

А британские СМИ сообщают, что пострадал Ник Стерн, новостной фотограф, работающий в Лос-Анджелесе. Стерн рассказал Guardian, что он освещал акцию протеста возле филиала Home Depot в Парамаунте, где иммигранты обычно работают по совместительству, когда почувствовал острую боль в ноге.

"Я ходил и фотографировал, и меня не трогали до 9 вечера. Я переходил дорогу, когда почувствовал сильную боль в ноге. Я опустил руку и почувствовал, что из ноги что-то торчит", — сказал он.

Стерн полагает, что в него, вероятно, попал несмертельный снаряд, который полицейские использовали вместе со светошумовыми гранатами для сдерживания толпы.

"Люди пришли на помощь и вытащили меня на обочину. Вызвали медика, который срезал с меня одежду. В ноге была пятисантиметровая дыра из которой лилась кровь. Медик наложил жгут, а журналист, который был со мной, отвез меня в отделение неотложной помощи", — рассказал фотограф.

Нацгвардия Калифорния: что о ней известно

Национальная гвардия — резервная сила вооруженных сил США, обычно действующая на уровне штатов. В данном случае это Калифорнийская национальная гвардия в Лос-Анджелесе.

Многие члены организации работают на гражданских должностях или учатся в колледже, одновременно совмещая подготовку с военной подготовкой.

Обычно Национальная гвардия вызывается губернатором штата, но Дональд Трамп воспользовался положением, которое позволяет ему взять ситуацию под контроль самостоятельно.

"Солдаты Национальной гвардии служат как обществу, так и стране. Наша универсальность позволяет нам реагировать на внутренние чрезвычайные ситуации, участвовать в боевых миссиях за рубежом, бороться с наркотиками, участвовать в восстановительных миссиях и многом другом", — говорится в заявлении Нацгвардии о миссии.

Протесты в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что протесты, которые препятствуют исполнению иммиграционных законов, "являются формой мятежа" против правительства США.

Согласно разделу 10 Кодекса США — сборнику общих и постоянных федеральных законов — президенты могут федерализировать Национальную гвардию — то есть отдать приказ войскам штатов нести действительную службу — когда есть "мятеж или опасность мятежа" против власти правительства. Трамп использовал это право, чтобы отправить 2000 членов Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

В заявлении Белого дома Трамп сказал, что члены Национальной гвардии будут "временно защищать ICE и других сотрудников правительства США, которые выполняют федеральные действия".

В заявлении также говорится, что они будут развернуты в течение 60 дней, а окончательное решение будет принимать министр обороны США.

Напомним, ранее из-за антимигрантской политики Дональда Трампа в США задержали известного блогера Хаби Ламе. Хаби — гражданин Италии.

Также Фокус писал о том, из-за чего в США начались протесты. Речь идет о столкновениях между жителями латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции.