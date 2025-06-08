В США беспорядки: Трамп вводит две тысячи нацгвардейцев для подавления бунта (видео)

Вечером 6 июня в Лос-Анджелесе в США начались столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, что является частью политики президента Дональда Трампа. Он направляет на место происшествия тысячи нацгвардейцев.

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Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направляет две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы подавить бунт, вызванный рейдами против нелегальных мигрантов.

Речь идет о столкновениях между жителями латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции в калифорнийском городе. В районе Парамаунт сотрудники ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Протестующие, в свою очередь, бросали в правоохранителей куски бетона. Городской голова Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что те "сеют террор" и подрывают безопасность в городе.

"Пусть Бог благословит мужественных мужчин и женщин из местных и федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии, которые работают над восстановлением законности и порядка в Лос-Анджелесе. Мы с вами — и хаос закончится сейчас", — говорится в сообщении Белого дома.

Указ США о мигрантах: что известно

Напомним, одни из первых указов 47-го президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом 20 января касались нелегальных мигрантов, в частности объявления чрезвычайного положения на границе с Мексикой. 22 января Дональд Трамп подписал приказ о закрытии границы с Мексикой для нелегальных мигрантов и депортации тех, кто уже находился в США.

9 апреля СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп велел миллиону мигрантов покинуть США. "Немедленно" покинуть страну приказали иммигрантам, которые имели временный вид на жительство в стране в течение 2 лет и оставались с помощью созданного при каденции предыдущего президента США Джо Байдена приложения для онлайн-записей CBP One.

Позже стало известно о введении в США новой программы депортации нелегальных мигрантов, которая бы поощрила их выезжать самостоятельно. Сообщалось, что люди будут получать 1 тыс. долл. В целом государство планирует сэкономить 70% на одной депортации.

В частности, впоследствии сообщалось, что в США планируют запустить реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство.