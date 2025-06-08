У США заворушення: Трамп вводить дві тисячі нацгвардійців для придушення бунту (відео)

Увечері 6 червня у Лос-Анджелесі в США почались сутички між поліцією та демонстрантами після масштабних імміграційних рейдів, що є частиною політики президента Дональда Трампа. Він спрямовує на місце події тисячі нацгвардійців.

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Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спрямовує дві тисячі бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса, щоб придушити бунт, викликаний рейдами проти нелегальних мігрантів.

Йдеться про сутички між мешканцями латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції у каліфорнійському місті. У районі Парамаунт співробітники ICE застосували сльозогінний газ і кийки для розгону натовпу. Протестувальники, своєю чергою, кидали у правоохоронців шматки бетону. Міська голова Лос-Анджелеса Карен Басс засудила рейди, заявивши, що ті "сіють терор" і підривають безпеку в місті.

"Нехай Бог благословить мужніх чоловіків і жінок з місцевих і федеральних правоохоронних органів та Національної гвардії, які працюють над відновленням законності та порядку в Лос-Анджелесі. Ми з вами – і хаос закінчиться зараз", – йдеться у повідомленні Білого дому.

Указ США про мігрантів: що відомо

Нагадаємо, одні з перших указів 47-го президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому 20 січня стосувалися нелегальних мігрантів, зокрема оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. 22 січня Дональд Трамп підписав наказ про закриття кордону з Мексикою для нелегальних мігрантів та депортацію тих, хто вже перебував у США.

9 квітня ЗМІ повідомляли про те, що Дональд Трамп велів мільйону мігрантів покинути США. "Негайно" покинути країну наказали іммігрантам, які мали тимчасовий дозвіл на проживання в країні протягом 2 років і залишалися за допомогою створеного за каденції попереднього президента США Джо Байдена застосунку для онлайн-записів CBP One.

Пізніше стало відомо про запровадження в США нової програми депортації нелегальних мігрантів, яка б заохотила їх виїздити самостійно. Повідомлялось, що люди отримуватимуть 1 тис. дол. В цілому держава планує зекономити 70% на одній депортації.

Зокрема, згодом повідомляли, що в США планують запустити реаліті-шоу, в якому іммігранти змагатимуться за громадянство.