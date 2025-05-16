В США планують запустити реаліті-шоу, в якому іммігранти змагатимуться за громадянство

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки розглядає можливість створення телевізійного реаліті-шоу, в якому мігранти змагатимуться за потенційне громадянство США.

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Про це у п'ятницю, 16 травня, повідомляє Wall Street Journal із посиланням на прессекретаря департаменту Трішу Маклафлін.

Вона зазначила, що мала розмову з продюсером запропонованого телевізійного реаліті-шоу. Нині триває розгляд концепції шоу, воно перебуває "на початковій стадії перевірки". За словами Тріши Маклафлін, департамент щорічно отримує сотні запитів щодо потенційних телевізійних проєктів — від документальних фільмів про охорону кордону до програм про внутрішні розслідування щодо державних службовців.

Як пише Daily Mail, ідея належить сценаристу та продюсеру Робу Уорсоффу. Шоу називатиметься "Американець" — на честь поїзда, на якому учасники їздитимуть країною та братимуть участь у різноманітних змаганнях. Завершитись має все грандіозним фіналом, коли переможця приведуть до присяги на сходах Капітолію США.

Нагадаємо, одні з перших указів 47-го президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому 20 січня стосувалися нелегальних мігрантів, зокрема оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. 22 січня Дональд Трамп підписав наказ про закриття кордону з Мексикою для нелегальних мігрантів та депортацію тих, хто вже перебував у США.

9 квітня ЗМІ повідомляли про те, що Дональд Трамп велів мільйону мігрантів покинути США. "Негайно" покинути країну наказали іммігрантам, які мали тимчасовий дозвіл на проживання в країні протягом 2 років і залишалися за допомогою створеного за каденції попереднього президента США Джо Байдена застосунку для онлайн-записів CBP One.

Пізніше стало відомо про запровадження в США нової програми депортації нелегальних мігрантів, яка б заохотила їх виїздити самостійно. Повідомлялось, що люди отримуватимуть 1 тис. дол. В цілому держава планує зекономити 70% на одній депортації.