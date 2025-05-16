В США планируют запустить реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность создания телевизионного реалити-шоу, в котором мигранты будут соревноваться за потенциальное гражданство США.

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Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря департамента Тришу Маклафлин.

Она отметила, что имела разговор с продюсером предложенного телевизионного реалити-шоу. Сейчас идет рассмотрение концепции шоу, оно находится "на начальной стадии проверки". По словам Триши Маклафлин, департамент ежегодно получает сотни запросов относительно потенциальных телевизионных проектов — от документальных фильмов об охране границы до программ о внутренних расследованиях в отношении государственных служащих.

Как пишет Daily Mail, идея принадлежит сценаристу и продюсеру Робу Уорсоффу. Шоу будет называться "Американец" — в честь поезда, на котором участники будут ездить по стране и участвовать в различных соревнованиях. Завершиться должно все грандиозным финалом, когда победителя приведут к присяге на ступенях Капитолия США.

Напомним, одни из первых указов 47-го президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом 20 января касались нелегальных мигрантов, в частности объявления чрезвычайного положения на границе с Мексикой. 22 января Дональд Трамп подписал приказ о закрытии границы с Мексикой для нелегальных мигрантов и депортации тех, кто уже находился в США.

9 апреля СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп велел миллиону мигрантов покинуть США. "Немедленно" покинуть страну приказали иммигрантам, которые имели временный вид на жительство в стране в течение 2 лет и оставались с помощью созданного при каденции предыдущего президента США Джо Байдена приложения для онлайн-записей CBP One.

Позже стало известно о введении в США новой программы депортации нелегальных мигрантов, которая бы поощрила их выезжать самостоятельно. Сообщалось, что люди будут получать 1 тыс. долл. В целом государство планирует сэкономить 70% на одной депортации.