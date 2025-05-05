Тысяча долларов и билет: США заплатит мигрантам, которые будут депортироваться самостоятельно (видео)

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки вводит новую программу депортации нелегальных мигрантов, которая должна их поощрить выезжать самостоятельно. Согласно новой программе, люди будут получать 1 тыс. долл. В целом государство планирует сэкономить 70% на одной депортации.

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О новом решении администрации президента США Дональда Трампа рассказало медиа Fox News.

Медиа привело основные тезисы пресс-релиза Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS), который появился в соцсети X ведомства. Указывается, что нелегальные мигранты могут провести депортацию самостоятельно, добровольно и по собственной инициативе. Для этого им следует загрузить специальное приложение CBP Home и заявить о своем желании. Далее запускается специальная процедура. Ведомство покупает и оплачивает билет на самолет домой, а человек получает 1 тысячу долларов, пояснило медиа. Чиновники уточнили, что деньги поступят на счет только тогда, когда будет подтверждение о "самостоятельной депортации".

При этом министерство заявило, что суммарные расходы на депортацию мигранта привычным путем, то есть принудительно, стоит налогоплательщикам 17 тыс. долл. Если же будет происходить "самодепортация", то это суммарно будет стоить 4,5 тыс. долл. Экономия — 26%.

"DHS ожидает, что количество самостоятельных депортаций, которых уже считают тысячи, значительно возрастет после этого заявления", — говорится в репортаже медиа.

Кроме того, мигранты получат еще один "бонус", если воспользуются приложением, уточнило министерство. Указывается, что люди, подавшие заявку на самостоятельный выезд, будут исключены из перечня нарушителей закона и их не будут преследовать.

"Те, кто использует приложение CBP Home для выезда из США, будут "потеряны из приоритета для задержания и депортации", если они фактически принимают меры для выезда из страны", — говорится в статье.

Fox News озвучило сомнения некоторых налогоплательщиков, которым не понравилось, что нелегальным мигрантам платят государственные средства. В ответ министерство заверило, что беспокоиться не стоит, потому что на самом деле происходит значительная экономия.

Мигранты в США — детали

Отметим, после прихода к власти в январе 2025 года Дональд Трамп начал воплощать в жизнь свои идеи по защите американцев от нелегальных мигрантов. Именно этому вопросу был посвящен один из первых его указов: глава Белого дома приказал начать программу депортации всех, кто оказался в США с нарушением закона.

Между тем Fox News сообщило, что речь идет о депортации из США 1,4 млн человек. На первом месте по количеству нелегалов — Гондурас, Гватемала и Мексика (по 250 тыс.). В списке, обнародованном медиа, были и украинцы — 1,8 тыс. человек.

Напоминаем, в апреле Государственный департамент США опубликовал сториз в аккаунте американского посольства, в котором намекалось на аннулирование виз.