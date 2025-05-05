Тисяча доларів та квиток: США платитиме мігрантам, які депортуватимуться самостійно (відео)

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки запроваджує нову програму депортації нелегальних мігрантів, яка має їх заохотити виїздити самостійно. Відповідно до нової програми, люди отримуватимуть 1 тис. дол. В цілому держава планує зекономити 70% на одній депортації.

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Про нове рішення адміністрації президента США Дональда Трампа розповіло медіа Fox News.

Медіа навело основні тези пресрелізу Міністерства внутрішньої безпеки (Department of Homeland Security, DHS), який з'явився у соцмережі X відомства. Вказується, що нелегальні мігранти можуть провести депортацію самостійно, добровільно та з власної ініціативи. Для цього їм слід завантажити спеціальний додаток CBP Home та заявити про своє бажання. Далі запускається спеціальна процедура. Відомство купує та оплачує квиток на літак додому, а людина отримує 1 тисячу доларів, пояснило медіа. Чиновники уточнили, що гроші надійдуть на рахунок лише тоді, коли буде підтвердження про "самостійну депортацію".

При цьому міністерство заявило, що сумарні витрати на депортацію мігранта звичним шляхом, тобто примусово, коштує платникам податків 17 тис. дол. Якщо ж відбуватиметься "самодепортація", то це сумарно коштуватиме 4,5 тис. дол. Економія — 26%.

"DHS очікує, що кількість самостійних депортацій, яких вже рахують тисячі, значно зросте після цієї заяви", — ідеться у репортажі медіа.

Крім того, мігранти отримають ще один "бонус", якщо скористаються додатком, уточнило міністерство. Вказується, що люди, які подали заявку на самостійний виїзд, будуть виключені з переліку порушників закону і їх не переслідуватимуть.

"Ті, хто використовує додаток CBP Home для виїзду з США, будуть "втрачені з пріоритету для затримання та депортації", якщо вони фактично вживають заходів для виїзду з країни", — ідеться у статті.

Fox News озвучило сумніви деяких платників податків, яким не сподобалось, що нелегальним мігрантам платять державні кошти. У відповідь міністерство запевнило, що турбуватись не варто, бо насправді відбувається значна економія.

Мігранти в США — деталі

Зазначимо, після приходу до влади у січні 2025 року Дональд Трамп почав втілювати у життя свої ідеї щодо захисту американців від нелегальних мігрантів. Саме цьому питанню був присвячений один з перших його указів: глава Білого дому наказав почати програму депортації усіх, хто опинився у США з порушенням закону.

Тим часом Fox News повідомило, що ідеться про депортацію з США 1,4 млн людей. На першому місці за кількістю нелегалів — Гондурас, Гватемала та Мексика (по 250 тис.). У списку, оприлюдненому медіа, були й українці — 1,8 тис. осіб.

Нагадуємо, у квітні Державний департамент США опублікував сторіз у акаунті американського посольства, у якому натякалось на анулювання віз.