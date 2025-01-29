Трамп депортує 1,4 млн нелегальних мігрантів: скільки серед них українці

США планують позбутись негромадян з 209 країн світу, ідеться у звіті Імміграційної служби. Серед них є українці та росіяни, а також громадяни неіснуючих держав — СРСР та Югославії.

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Імміграційна та митна служба США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) підготувала відповідь на запит американського медіа Fox News щодо депортації нелегальних мігрантів. Урядовці повідомили, що готуються вислати майже півтора мільйона людей. Документ міграційної служби опублікували на порталі Fox News.

Медіа поцікавилось в уряду США, скільки саме негромадян вже мають офіційні рішення про видворення. Також наголошувалось, що важлива розбивка по країнах та інформація про причини, через які когось не можна відправити додому (наприклад, через загрозу катування на батьківщині). Імміграційна служба надіслала список осіб, яких ICE затримало і готується вивезти за межі США. Загальна кількість — 1 445 549 негромадян з 208 країн світу (станом на 24 листопада 2024 року).

Мігранти в США — деталі

У документі, опублікованому Fox News, можна побачити, громадян яких країн найбільше. У списку є українці — 1 862 ос.

Перша п'ятірка нелегалів в США, яких будуть вертати додому:

Гондурас — 261 651 осіб; Гватемала — 253 413 ос.; Мексика — 252 044; Сальвадор — 203 822; Нікарагуа — 45 995.

Є також росіяни — 3 518. Згадуються у переліку громадяни Молдови, Білорусі, Киргизстану. Окремо ідеться про СРСР і Югославії — про країни, яких вже 30 років як не існує.

Мігранти в США - скільки росіян та українців депортує Трамп Фото: Скриншот Мігранти в США - фрагмент списку Імміграційної служби Фото: Скриншот

Імміграційна служба також пояснила певні процедурні питання щодо вивезення нелегалів. Вказується, що частина з них не має документів і тоді звертаються до урядів інших країн за підтвердженням. При цьому є 15 країн, які відмовляються співпрацювати у даному напрямку. Серед них — і Росія, ідеться у документі.

Зазначимо, Фокус писав про рішення президента США Дональда Трампа депортувати з країни усіх нелегальних мігрантів. Зокрема, політик підписав відповідний указ у перший день на посаді — у день інавгурації. Після цього медіа розповіли про перші літаки, якими почали везти мігрантів. Літки полетіли, наприклад, в Мексику: спершу їх не прийняли, а потім людей все ж забрали. Аналогічна історія сталась з Колумбією: уряд цієї країни завернув військові літаки з нелегалами, колумбійський президент висловив протест, потім Трамп пригрозив зростанням мит і після цього людей прийняли на батьківщині.

Нагадуємо, американська співачка Селена Гомес розплакалась через рішення США депортувати мексиканців: ABS News пояснило, чому у неї така реакція. Там часом уряд Філіппін закликав своїх громадян вертатись добровільно та при цьому згадав про Колумбію.