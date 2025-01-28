Селена Гомес розридалася через рішення Трампа (відео)

Артистку розкритикували за її співчуття землякам і запропонували взяти їх пожити до себе, в розкішний особняк.

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32-річна американська співачка Селена Гомес розплакалася через депортацію мексиканців після рішення президента США Дональда Трампа відправити назад додому нелегальних мігрантів. Вона опублікувала відео в Instagram, але незабаром видалила його. Однак запис уже пішов гуляти мережею, пише ABS News.

"Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода. Усі мої люди зазнають нападів, діти. Я не розумію. Мені дуже шкода. Я б хотіла щось зробити, але я не можу. Я не знаю, що робити", — говорила вона, обливаючись сльозами.

Селена пообіцяла спробувати все, щоб допомогти. Пост супроводжував підпис : "Мені дуже шкода" з емодзі мексиканського прапора.

Після публікації відео на Гомес обрушилася критика. Наприклад, Сем Паркер, кандидат у Сенат від Республіканської партії 2018 року від штату Юта, відреагував на звернення Гомес постом X зі словами "Депортуйте Селену Гомес", який тепер закріплений у його профілі.

"Селена Гомес вибрала нелегалів замість Америки, тому що вона нащадок мексиканських нелегалів у третьому поколінні, які отримали громадянство за амністією 87 року. У неї ставлення до Америки як до чогось, що їй винні, як і в її нелегальних батьків. Може, Селену теж варто депортувати?" — написав він.

Фото: Скриншот

У відповідь Гомес, на сторінку якої підписані 422 млн осіб, у сторіс відповіла: "О, містер Паркер, містер Паркер. Дякую за сміх і погрозу".

Фото: Скриншот

На відео співачки відреагувала і Керрі Прежан Боллер, давня прихильниця Трампа, колишня "Міс Каліфорнія" і "Віце-міс Міс США".

"Гей, Селено Гомес, як щодо того, щоб зателефонувати всім "своїм людям", про яких ти плачеш, через депортацію, і запросити їх пожити в твоєму маєтку за великими стінами й воротами, поки вони не поїдуть? Запрошуй їх на вечерю, годуй їх, купай їх, дозволяй їм спати в себе вдома, оплачуй їхнє навчання і медичні рахунки. Ти могла б їм допомогти, але ти цього не зробила і не зробиш... Прибережи свої фальшиві сльози", — написала Боллер.

Народжена в Техасі, Гомес має мексиканське коріння і з гордістю говорить про своє походження. 2021 року після виходу її дебютного іспанського мініальбому Revelación вона знялася в короткометражному фільмі в межах "Історії артистів у центрі уваги" (Artist Spotlight Stories), де докладно розповіла про свою мексиканську ідентичність та історію сім'ї.

"Я хотіла поділитися своєю історією, тому що я дуже пишаюся тим, хто я є. Як мексиканка, я багато чому навчилася і продовжую вчитися", — підкреслила знаменитість.

Нещодавно Гомес разом із Зої Салданою знялася в "Емілії Перес", музичному фільмі, що розповідає історію вигаданого мексиканського наркокартелю, який був номінований на 13 премій "Оскар".

Трамп давно клявся забезпечити безпеку кордону і проводити масові депортації. У перший день своєї адміністрації він оголосив надзвичайний стан на південному кордоні та підписав указ про надання військової допомоги для виконання цієї місії.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її країна прийняла 4094 мігранти, більшість із яких є громадянами Мексики, депортованих зі США з 20 січня.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес публічно пожартувала про бездітних кошатниць.