Селена Гомес разрыдалась из-за решения Трампа (видео)

Артистку раскритиковали за ее сочувствие землякам и предложили взять их пожить к себе, в роскошный особняк.

Related video

32-летняя американская певица Селена Гомес расплакалась из-за депортации мексиканцев после решения президента США Дональда Трампа отправить обратно домой нелегальных мигрантов. Она опубликовала видео в Instagram, но вскоре удалила его. Однако запись уже пошла гулять по сети, пишет ABS News.

"Я просто хотела сказать, что мне очень жаль. Все мои люди подвергаются нападениям, дети. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что-то сделать, но я не могу. Я не знаю, что делать", – говорила она, обливаясь слезами.

Селена пообещала попробовать все, чтобы помочь. Пост сопровождала подпись : "Мне очень жаль" с эмодзи мексиканского флага.

После публикации видео на Гомес обрушилась критика. Например, Сэм Паркер, кандидат в Сенат от Республиканской партии 2018 года от штата Юта, отреагировал на обращение Гомес постом X со словами "Депортируйте Селену Гомес", который теперь закреплен в его профиле.

"Селена Гомес выбрала нелегалов вместо Америки, потому что она потомок мексиканских нелегалов в третьем поколении, получивших гражданство по амнистии 87 года. У нее отношение к Америке как к чему-то, что ей должны, как и у ее нелегальных родителей. Может, Селену тоже стоит депортировать?" – написал он.

Фото: Скриншот

В ответ Гомес, на страницу которой подписаны 422 млн человек, в сторис ответила: "О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозу".

Фото: Скриншот

На видео певицы отреагировала и Кэрри Прежан Боллер, давняя поклонница Трампа, бывшая "Мисс Калифорния" и "Вице-мисс Мисс США".

"Эй, Селена Гомес, как насчет того, чтобы позвонить всем "своим людям", о которых ты плачешь, из-за депортации, и пригласить их пожить в твоем особняке за большими стенами и воротами, пока они не уедут? Приглашай их на ужин, корми их, купай их, позволяй им спать у себя дома, оплачивай их учебу и медицинские счета. Ты могла бы им помочь, но ты этого не сделала и не сделаешь… Прибереги свои фальшивые слезы", – написала Боллер.

Родившаяся в Техасе, Гомес имеет мексиканские корни и с гордостью говорит о своем происхождении. В 2021 году после выхода ее дебютного испанского мини-альбома Revelación она снялась в короткометражном фильме в рамках "Истории артистов в центре внимания" (Artist Spotlight Stories), где подробно рассказала о своей мексиканской идентичности и истории семьи.

"Я хотела поделиться своей историей, потому что я очень горжусь тем, кто я есть. Как мексиканка, я многому научилась и продолжаю учиться", – подчеркнула знаменитость.

Недавно Гомес вместе с Зои Салданой снялась в "Эмилии Перес", музыкальном фильме, рассказывающем историю вымышленного мексиканского наркокартеля, который был номинирован на 13 премий "Оскар".

Трамп давно клялся обеспечить безопасность границы и проводить массовые депортации. В первый день своей администрации он объявил чрезвычайное положение на южной границе и подписал указ о предоставлении военной помощи для выполнения этой миссии.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее страна приняла 4094 мигранта, большинство из которых являются гражданами Мексики, депортированных из США с 20 января.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес публично пошутила о бездетных кошатницах.