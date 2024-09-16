Селена Гомес публично пошутила о бездетных кошатницах (видео)

Селена Гомес стала тертьей знаменитостью, которая публично высмеяла Джея Ди Вэнса.

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32-летняя американская певица и актриса Селена Гомес на сцене премии Эмму, куда поднялась со своими коллегами по фильму "Убийства в здании" и номинантами Стивом Мартином и Мартином Шортом, чтобы представить лучшего актера второго плана в комедийном сериале, упомянула слова сенатора-республиканца Джея Ди Вэнса о безлдетных кошатницах. Об этом пишет Sky News.

Во время объявления номинанта Шорт сказал: "И Стив, позвольте мне сказать, какая честь для меня работать с кем-то, кто выглядит так, будто упал и не может подняться".

"И позвольте мне сказать, какая честь для меня работать с кем-то, кто выглядит как бывшая чемпионка по теннису среди женщин", – парировал Мартин.

И тут свое слово вставила Селена, которая недавно призналась, что не может выносить собственных детей из-за проблем со здоровьем.

"И позвольте мне сказать, какая это честь — работать с двумя парнями, которые так далеки от того, чтобы быть бездетными кошатницами", – сказала она, вызвав аплодисменты зала.

Ранее слова о бездетных кошатницах припомнила политику певица Тейлор Свифт, в ненависти которой недавно во всеуслышание признался Дональд Трамп, кандидат в президенты США. Она назвала себя одной из них, когда открыто выступила в поддержку Камалы Харрис после дебатов. В дополнение к своему посту одна опубликовала фото, на котором позирует со своим котом Бенджаминном Баттоном.

Вэнс называл женщин-демократок и их сторонников "кучей бездетных кошатниц, несчастных в своей жизни и в выборе, который они сделали". Эти слова очень сильно возмутили Дженнифер Энистон, у которой тоже нет детей.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес публично обратилась к новому бойфренду.