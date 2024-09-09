"Я не могу выносить своих детей": Селена Гомес рассказала о проблемах со здоровьем (фото)

Сейчас артистка встречается с продюсером Бенни Бланко. Она не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, но готова прибегнуть к суррогатному материнству или усыновить ребенка.

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Американская певица, актриса и бизнесвумен Селена Гомес украсила обложку модного журнала Vanity Fair и в интервью откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Знаменитость призналась, что не может вынашивать "собственных детей". О неизлечимом аутоиммунном заболевании она узнала в 2013 году. Тогда ей поставили диагноз волчанка, которое заставляет иммунную систему организма атаковать здоровые ткани и может вызывать воспаление и поражать внутренние органы. В 2015 году актриса прошла курс химиотерапии для лечения хронического заболевания. В 2017 году Гомес пересадили почку — жизненно важный орган пожертвовала ее близкая подруга, актриса Франсия Райса. Помимо этого, Гомес также боролась с серьезными проблемами психического здоровья. Селена считает, что состояние опустошения, в котором она находилась какое-то время, является побочным эффектом волчанки.

Актриса и певица Селена Гомес Фото: Getty Images

Гомес теперь знает, как бороться с проблемами психического здоровья. Она любит использовать температуру как механизм исцеления и находит, что холодная вода или обогреватели действуют успокаивающе в разное время. "Я готова ко всему, просто теперь я принимаю необходимые лекарства", — добавила знаменитость со смехом.

Селена на фоне бурного романа с продюсером Бенни Бланко не смогла обойти тему создания семьи и материнства. С грустью актриса призналась: "Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу вынашивать своих собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось горевать некоторое время".

Селена Гомес с возлюбленным Бенни Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

Однако звезда не отчаивается и говорит, что в будущем может прибегнуть к суррогатному материнству или решиться усыновить ребенка.

"Я считаю благословением, что есть замечательные люди, готовые заняться суррогатным материнством или усыновлением, что является для меня огромными возможностями… Для меня материнство будет выглядеть немного по-другому. В конце концов, мне все равно. Это будет мое. Это будет мой ребенок", — заявила актриса.

Ранее, 9 августа, Фокус писал о том, что Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке. Артистка и продюсер Бенни Бланко встречаются около года.