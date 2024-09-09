"Я не можу виносити своїх дітей": Селена Гомес розповіла про проблеми зі здоров'ям (фото)

Зараз артистка зустрічається з продюсером Бенні Бланко. Вона не може мати дітей через проблеми зі здоров'ям, але готова вдатися до сурогатного материнства або всиновити дитину.

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Американська співачка, акторка і бізнесвумен Селена Гомес прикрасила обкладинку модного журналу Vanity Fair і в інтерв'ю відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість зізналася, що не може виносити "власних дітей". Про невиліковне аутоімунне захворювання вона дізналася 2013 року. Тоді їй поставили діагноз вовчак, яке змушує імунну систему організму атакувати здорові тканини і може спричиняти запалення та вражати внутрішні органи. У 2015 році актриса пройшла курс хіміотерапії для лікування хронічного захворювання. У 2017 році Гомес пересадили нирку — життєво важливий орган пожертвувала її близька подруга, актриса Франсія Райса. Крім цього, Гомес також боролася із серйозними проблемами психічного здоров'я. Селена вважає, що стан спустошення, в якому вона перебувала якийсь час, є побічним ефектом вовчака.

Актриса і співачка Селена Гомес Фото: Getty Images

Акторка тепер знає, як боротися з проблемами психічного здоров'я. Вона любить використовувати температуру як механізм зцілення і знаходить, що холодна вода або обігрівачі діють заспокійливо в різний час. "Я готова до всього, просто тепер я приймаю необхідні ліки", — додала знаменитість зі сміхом.

Гомес на тлі бурхливого роману з продюсером Бенні Бланко не змогла оминути тему створення сім'ї та материнства. Із сумом актриса зізналася: "Я ніколи цього не говорила, але, на жаль, я не можу виношувати своїх власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя і життя дитини. Це було те, про що мені довелося сумувати деякий час".

Селена Гомес з коханим Бенні Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

Однак зірка не впадає у відчай і каже, що в майбутньому може вдатися до сурогатного материнства або зважитися всиновити дитину.

"Я вважаю благословенням, що є чудові люди, готові зайнятися сурогатним материнством або усиновленням, що є для мене величезними можливостями... Для мене материнство матиме вигляд трохи по-іншому. Зрештою, мені все одно. Це буде моє. Це буде моя дитина", — заявила актриса.

Раніше, 9 серпня, Фокус писав про те, що Селена Гомес спровокувала чутки про заручини. Артистка і продюсер Бенні Бланко зустрічаються близько року.