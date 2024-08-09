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Стиль життя

Селена Гомес спровокувала чутки про заручини (фото)

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Фото: Instagram/Selena Gomez | Селена Гомес та Бенні Бланко

Артистка та продюсер Бенні Бланко зустрічаються близько року. Втім, вони давно працювали разом та дружили.

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32-річна американська співачка Селена Гомес спровокувала чутки про заручини. Про це пише Page Six.

Шанувальники вважають, що зірка сцени і її бойфренд, 36-річний продюсер Бенні Бланко заручені через нове фото, яке Гомес опублікувала в Instagram Stories напередодні.

Селена зробила селфі у ванній кімнаті в золотистій сукні з відкритими плечима, а Бенні Бланко стояв позаду неї в штанях із квітковим принтом і білій майці. Найцікавіше те, що співачка закрила безіменний палець рожевими емодзі-сердечками.

"Ніч", — лаконічно прокоментувала кадр знаменитість.

Селена Гомес та Бенні Бланко Fullscreen
Селена Гомес та Бенні Бланко
Фото: Instagram/Selena Gomez

"Вона прикриває палець!! Вони…", "Вона ховає обручку?", "О, вона заручена", — пишуть користувачі мережі.

У той же день Селена поділилася низкою романтичних кадрів з Бенні, а він у коментарях залишив зворушене емодзі.

Селена Гомес та Бенні Бланко

До того ж, портал пліток DeuxMoi опублікував підказку про те, що пара "заручилася на вихідних", "перебуваючи в оточенні друзів у своєму звичайному будинку на пляжі".

Селена та Бенні знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough". А зустрічатися зірки почали після 31-го дня народження артистки.

Нагадаємо, Селена Гомес відвідала Каннський кінофестиваль-2024.

Також Фокус писав про плани Селени Гомес всиновити дитину.