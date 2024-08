Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке (фото)

Артистка и продюсер Бенни Бланко встречаются около года. Впрочем, они давно работали вместе и дружили.

32-летняя американская певица Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке. Об этом пишет Page Six.

Поклонники считают, что звезда сцены и ее бойфренд, 36-летний продюсер Бенни Бланко помолвлены из-за нового фото, которое Гомес опубликовала в Instagram Stories накануне.

Селена сделала селфи в ванной комнате в золотистом платье с открытыми плечами, а Бенни Бланко стоял позади нее в брюках с цветочным принтом и белой майке. Самое интересное то, что певица закрыла безымянный палец розовыми эмодзи-сердечками.

"Ночь", — лаконично прокомментировала кадр знаменитость.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Instagram/Selena Gomez

"Она прикрывает палец!!! Они...", "Она прячет обручальное кольцо?", "О, она помолвлена", — пишут пользователи сети.

В тот же день Селена поделилась рядом романтических кадров с Бенни, а он в комментариях оставил трогательное эмодзи.

Селена Гомес и Бенни Бланко

К тому же, портал сплетен DeuxMoi опубликовал подсказку о том, что пара "обручилась на выходных", "находясь в окружении друзей в своем обычном доме на пляже".

Селена и Бенни знакомы с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough". А встречаться звезды начали после 31-го дня рождения артистки.

