Нина Добрев продемонстрировала помолвочное кольцо за 100 тысяч долларов (фото)

Нина Добрев и Шон Уайт обручились в октябре 2024 года после пяти лет романа. Звезда экрана уже активно хвастается дорогим украшением.

35-летняя канадская актриса Нина Добрев продемонстрировала свое обручальное кольцо за 100 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезда экрана болгарского происхождения продемонстрировала свой 5-каратный бриллиантовый перстень овальной формы за 100 тысяч долларов, позируя в красном платье без бретелек и с бриллиантовыми серьгами. Звездная пара появилась на Earthshot Prize 2024 в Green Point Shared Fields в Кейптауне, Южная Африка.

38-летний сноубордист Шон Уайт был одет в деловой костюм, когда присоединился к будущей жене на публике.

Нина Добрев и Шон Уайт Фото: Getty Images

О романтических отношениях Нины Добрев и Шона Уайта начали говорить еще в начале 2020 года. Тогда же они и подтвердили свой роман, опубликовав совместное фото в соцсетях.

Нина Добрев и Шон Уайт Фото: Getty Images

После того, как предыдущие планы относительно предложения провалились, олимпийский чемпион решил задать важный вопрос в конце октября в ресторане под названием The Golden Swan в Нью-Йорке.

"Я упала в шок. Я просто замерла и смотрела на него", — призналась Добрев, припомнив, что постоянно повторяла "Нет!"

В конце концов сноубордист надел возлюбленной на палец пятикаратное кольцо Lorraine Schwartz.

После этого в ресторане пару встретили друзья, и они праздновали помолвку до часу ночи.

Напомним, Нина Добрев попала в ДТП.

Также Фокус писал о моменте предложения Шона Уайта Нине Добрев.