Ніна Добрев продемонструвала заручальну каблучку за 100 тисяч доларів (фото)

Ніна Добрев і Шон Вайт заручилися в жовтні 2024 після п'яти років роману. Зірка екрану вже активно хизується дорогою прикрасою.

35-річна канадська акторка Ніна Добрев продемонструвала свою заручальну каблучку за 100 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірка екрану болгарського походження продемонструвала свій 5-каратний діамантовий перстень овальної форми за 100 тисяч доларів, позуючи в червоній сукні без бретелей та з діамантовими сережками. Зіркова пара зʼявилася на Earthshot Prize 2024 у Green Point Shared Fields у Кейптауні, Південна Африка.

38-річний сноубордист Шон Вайт був одягнений у діловий костюм, коли приєднався до майбутньої дружини на публіці.

Ніна Добрев та Шон Вайт Фото: Getty Images

Про романтичні стосунки Ніни Добрев та Шона Вайта почали говорити ще на початку 2020 року. Тоді ж вони і підтвердили свій роман, опублікувавши спільне фото в соцмережах.

Ніна Добрев та Шон Вайт Фото: Getty Images

Після того, як попередні плани щодо пропозиції провалилися, олімпійський чемпіон вирішив поставити важливе запитання наприкінці жовтня в ресторані під назвою The Golden Swan у Нью-Йорку.

"Я впала в шок. Я просто завмерла і дивилася на нього", — зізналася Добрев, пригадавши, що постійно повторювала "Ні!"

Зрештою сноубордист одягнув коханій на палець п’ятикаратну каблучку Lorraine Schwartz.

Після цього в ресторані пару зустріли друзі, і вони святкували заручини до першої години ночі.

Нагадаємо, Ніна Добрев потрапила в ДТП.

Також Фокус писав про момент пропозиції Шона Вайта Ніні Добрев.