Ніна Добрев виходить заміж: деталі (фото)

Про стосунки пари почали говорити у 2020 році. Майбутній чоловік знаменитості — олімпійський чемпіон Шон Вайт.

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35-річна канадська акторка Ніна Добрев уперше виходить заміж. Новиною зірка "Щоденників вампіра" поділилася в Instagram.

Обранцем знаменитості болгарського походження став 38-річний сноубордист Шон Вайт.

"Вона сказала ТАК", — написав Вайт, показавши кадри зворушливого моменту, який відбувся в Нью-Йорку.

Тим часом Ніна Добрев написала: "RIP хлопець, привіт наречений".

Виявилося, що Вайт зробив пропозицію ще на початку жовтня, пише Vogue.

Ніна Добрев та Шон Вайт

Він обманом змусив Ніну подумати, що її запросили на вечерю Vogue/CFDA з Анною Вінтур у Golden Swan у Нью-Йорку, але коли акторка піднялася сходами, то побачила коханого під білою квітковою аркою з пелюстками троянд і свічки, розставлені по всій кімнаті.

"Я впала в шок. Я просто завмерла і дивилася на нього", — розповіла Ніна Добрев, пригадавши, що постійно повторювала "Ні!"

Зрештою сноубордист одягнув їй на палець п’ятикаратну каблучку Lorraine Schwartz.

Після цього в ресторані пару зустріли друзі, і вони святкували заручини до першої години ночі.

Ніна Добрев та Шон Вайт

Вайт розповів виданню, що насправді планував зробити пропозицію протягом декількох місяців — спочатку під час їхньої літньої подорожі, а потім під час відпустки в Кейптауні, Південна Африка, але плани були зірвані з різних причин.

Зазначимо, що про романтичні стосунки Ніни та Шона почали говорити ще на початку 2020 року. Тоді ж вони і підтвердили свій роман, опублікувавши спільне фото в соцмережах.

Нагадаємо, Ніна Добрев потрапила в ДТП.

Також Фокус писав про стильний літній образ від Ніни Добрев.