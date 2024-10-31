Ніна Добрев виходить заміж: деталі (фото)
Про стосунки пари почали говорити у 2020 році. Майбутній чоловік знаменитості — олімпійський чемпіон Шон Вайт.
35-річна канадська акторка Ніна Добрев уперше виходить заміж. Новиною зірка "Щоденників вампіра" поділилася в Instagram.
Обранцем знаменитості болгарського походження став 38-річний сноубордист Шон Вайт.
"Вона сказала ТАК", — написав Вайт, показавши кадри зворушливого моменту, який відбувся в Нью-Йорку.
Тим часом Ніна Добрев написала: "RIP хлопець, привіт наречений".
Виявилося, що Вайт зробив пропозицію ще на початку жовтня, пише Vogue.
Він обманом змусив Ніну подумати, що її запросили на вечерю Vogue/CFDA з Анною Вінтур у Golden Swan у Нью-Йорку, але коли акторка піднялася сходами, то побачила коханого під білою квітковою аркою з пелюстками троянд і свічки, розставлені по всій кімнаті.
"Я впала в шок. Я просто завмерла і дивилася на нього", — розповіла Ніна Добрев, пригадавши, що постійно повторювала "Ні!"
Зрештою сноубордист одягнув їй на палець п’ятикаратну каблучку Lorraine Schwartz.
Після цього в ресторані пару зустріли друзі, і вони святкували заручини до першої години ночі.
Вайт розповів виданню, що насправді планував зробити пропозицію протягом декількох місяців — спочатку під час їхньої літньої подорожі, а потім під час відпустки в Кейптауні, Південна Африка, але плани були зірвані з різних причин.
Зазначимо, що про романтичні стосунки Ніни та Шона почали говорити ще на початку 2020 року. Тоді ж вони і підтвердили свій роман, опублікувавши спільне фото в соцмережах.
Нагадаємо, Ніна Добрев потрапила в ДТП.
Також Фокус писав про стильний літній образ від Ніни Добрев.