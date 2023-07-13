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Стиль життя

Ніна Добрев продемонструвала ідеальний літній сарафан (фото)

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Фото: Getty Images | Ніна Добрев показала ідеальний літній сарафан

Такий сарафан буде ідеально поєднуватися як з босоніжками, так і з кедами.

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34-річна канадська акторка та продюсерка Ніна Добрев продемонструвала свої стрункі ноги в стильному сарафані. Зірку помітили під час прогулянки в районі Сохо на Мангеттені. Про це пише Daily Mail.

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Уродженка Болгарії, яка виросла в Торонто, вибрала для виходу літній сарафан ніжно-блакитного кольору середньої довжини з воланами по подолу. Чарівний образ акторка доповнила парою білих гостроносих туфель на високих підборах.

Ніна Добрев Fullscreen
Ніна Добрев
Фото: Getty Images

Яскраво-синя сумочка у формі серця і сонцезахисні окуляри завершили ансамбль Добрев. Темне довге волосся зірки серіалу "Щоденники вампіра" було укладене легкими хвилями. Незважаючи на те, що Ніна віддала перевагу мінімальному денному макіяжу, вона додала яскраво-рожеву помаду.

Нагадаємо, Ніна Добрев Ніна Добрев прийшла на прем'єру свого нового фільму "Поза законом" у сукні за 346 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав, що Ніна Добрев відвідала разом з нареченим Шоном Вайтом один з найвідоміших музичних фестивалів "Коачелла-2023". Закохані разом з 2020 року, а на початку 2022-го Шон освідчився актрисі.