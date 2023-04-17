Алессандра Амброзіо в образі українського бренду та Ніна Добрев з нареченим. Зіркові гості "Coachella-2023"

Відомий фестиваль музики та мистецтва відвідали Кайлі Дженнер, Тімоті Шаламе, донька Майкла Джексона та інші знаменитості.

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На минулих вихідних пройшов перший вікенд одного з найвідоміших музичних фестивалів "Коачелла-2023". На заході була присутня низка найбільших зірок сьогодення. Фокус розповідає про кілька з найбільш яскравих появ.

"Коачелла-2023"

Алессандра Амброзіо

42-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо відвідала гучну подію в Каліфорнії в образі українського бренду. "Ангел" Victoria's Secret приміряла топ від Cultnaked. Волосся бразильська знаменитість залишила розпущеним та додала до луку кілька яскравих прикрас.

Алессандра Амброзіо

"Алессандра Амброзіо носить майку STARDUST. #cultnakedgeneration", — прокоментували появу свого продукту на "Коачеллі-2023" представники українського бренду, який раніше також часто демонструвала Кендалл Дженнер.

Алессандра Амброзіо

Періс Джексон

25-річна американська співачка та модель Періс Джексон також знайшла час, аби відвідати гучну музичну подію в Каліфорнії.

Донька Майкла Джексона обрала чорне бікіні та рвані джинси для веселого свята в пустелі. Прогулюючись поруч зі своїм цуценям, готовим до фотографій, Періс легко привертала увагу в натовпі знаменитостей.

Періс Джексон

Каміла Кабельйо та Шон Мендес

Під час першого вечора "Coachella" співачка Каміла Кабельйо та її колишній бойфренд Шон Мендес воззʼєдналися під час спільного перегляду виступів.

У ролику, який завірусився в мережі, Кабельйо та Мендес посміхнулися одне одному перед тим, як поцілуватися, а люди в натовпі в цей час спостерігали за зірковими колишніми.

В іншому місці вночі музиканти, які розійшлися в листопаді 2021 року, спілкувалася разом і випивала з друзями.

26-річна Каміла виглядала святково на фестивалі, одягнувши джинси-карго з низькою посадкою з білою підшивкою, а її колишній коханий, 24 роки, носив штани кольору хакі та білу футболку.

Каміла Кабельйо та Шон Мендес

Ніна Добрев

Канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев зʼявилася на публіці зі своїм нареченим Шоном Вайтом.

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" була одягнута в чорну курточку, мініспідницю та світлу футболку. До аутфіту знаменитість додала світло-рожеву кепку.

Тим часом коханий Добрев обрав світло-пастельний образ — білу футболку, смугасті штани та гірчичну курточку.

Закохані разом з 2020 року, а на початку 2022-го Шон зробив акторці пропозицію.

Ніна Добрев та Шон Вайт

У своїх сторіс канадська акторка також показала кадри відпочинку на фестивалі.

Ніна Добрев

"Коачелла-2023"

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе

Попри те, що раніше повідомлялося, начебто американська бізнесвумен Кайлі Дженнер та актор Тімоті Шаламе разом зʼявляться на "Коачеллі-2023", на заході їх помітили в різних компаніях.

Кайлі Дженнер на "Коачеллі-2023"

Молода мама прибула на захід у компанії свого друга та сестри Кендалл Дженнер. Тим часом Тімоті був зі своїми друзями.

Тімоті Шаламе

Кендалл Дженнер

Інша з клану Кардашʼян-Дженнер відвідала фестиваль, на якому виступав її ймовірний бойфренд, репер Bad Bunny. Модель обрала для виходу джинсову спідницю та темну курточку. Волосся Кендалл залишила розпущеним.

Кендалл Дженнер

Емма Робертс та Коді Джон

Племінниця Джулії Робертс зʼявилася на публіці в компанії свого коханого Коді Джона.

Американська акторка тримала свого бойфренда поруч, поки вони були на музичному фестивалі, на якому були присутні інші зірки.

Молода мама одягла пару чорних коротких шортів із пошарпаним ґудзиком, тим часом Коді поєднав бежевий піджак із яскравою смугастою сорочкою та темно-синіми штанами.

Супутник Емми Робертс носив рюкзак із зображенням гепарда, який цілком міг належати акторці, оскільки вона є великою прихильницею тваринного принту.

Емма Робертс та Коді Джон

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для теплих днів під час фестивалю "Коачелла-2023".

Також Фокус писав про появу на "Коачеллі-2023" Леонардо Ді Капріо та Ірини Шейк.