Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для теплих днів (фото)

Зірка подіумів відвідала другий день фестивалю Коачелла-2023.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний образ для спекотних днів навесні та влітку 2023. Знімками в модному аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.

Дружина Джастіна Бібера напередодні з’явилася під час другого дня фестивалю Coachella, коли прибула на зіркову вечірку Revolve.

Гейлі, яку нещодавно засудили за "копіювання" кулінарної серії Селени Гомес, вирішила насолодитися днем під сонячним світлом пустелі.

Засновниця Rhode, чий чоловік Джастін Бібер також був помічений, танцюючим всю ніч напередодні під час виступу Metro Boomin, обрала стильний комфорт у білій укороченій безрукавці.

Вона також одягла вицвілі мішкуваті джинси Acne Studios з низькою талією, які були закріплені чорним поясом із золотою пряжкою навколо талії.

Гейлі Бібер

Зірка взула пару чорних туфель, щоб завершити свій ансамбль, коли вона йшла до людного місця, де проходили гучні події. Модель перекинула на ліве плече витончену чорну сумочку, щоб помістити кілька речей, які їй знадобилися під час заходу.

Гейлі Бібер

Вона доповнила свій образ, додавши різноманітні золоті намиста, а також яскраві сережки із золотими каблучками. Гейлі одягла чорні сонцезахисні окуляри Gucci овальної форми, щоб захистити очі від яскравого сонячного світла.

Гейлі Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер вчергове звинуватили в копіюванні Селени Гомес.

Також Фокус писав про весняне побачення Гейлі та Джастіна Бібера.