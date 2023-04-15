Хейлі Бібер знову звинувачують у плагіаті Селени Гомес

Хейлі Бібер зазнала критики з боку фанатів Селени Гомес через запуск власного шоу.

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Після того, як Хейлі Бібер запустила кулінарне шоу під назвою "Що на моїй кухні?" Цього тижня шанувальники Селени Гомес стали звинувачувати модель у соціальних мережах, що це схоже на серіал їхнього кумира HBO Max "Селена + Шеф".

"Хейлі дійсно потрібно перестати копіювати Селену і зосередитися на собі, — написав один користувач у Twitter. — Кожна людина унікальна, і ми не можемо бути цією людиною, навіть якщо робимо те саме, що й інша людина".

Інший пожартував, що назва шоу 26-річної американської моделі насправді має бути "Що на моїй кухні, що я скопіював у Селени, щоб бути актуальною".

Інші, проте, захищали Бібер та пояснювали, що Гомес не може мати монополію на кулінарні шоу.

"Кулінарні сегменти були основними в соціальних мережах більше десяти років, — заявив користувач. — І концепція "Селена + Шеф" сильно відрізняється від того, що робить Хейлі".

Тим часом, сама Бібер пояснила свої мотиви запуску цього нового шоу у заяві, опублікованій The Hollywood Reporter.

"Мені подобалося готувати та ділитися їжею з друзями у соціальних мережах протягом багатьох років, і я не можу дочекатися, щоб поділитися цим досвідом із шанувальниками", — сказала Бібер.

Кулінарією захоплюються багато зірок. Відео з готуванням багато хто з них почав ділитися під час пандемії, коли вони були змушені сидіти вдома. Своїми рецептами в соцмережах діляться Джулія Робертс, Селена Гомес, Флоренс П'ю та багато інших.

Але не всі стають популярними. Так, Бруклін Бекхем хоч і запустив своє власне шоу та навчався у Гордона Рамзі, але останнім часом його шоу дивляться лише для того, щоб розкритикувати. Нещодавно він готував разом зі своїм собакою і впустив винну пробку в каструлю, а потім намагався виправдатися, що саме так він і задумував.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес та Хейлі Бібер остаточно помирилися.