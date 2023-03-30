Брукліна Бекхема розкритикували за собачу шерсть під час приготування їжі

Бруклін Бекхем не кидає спроб стати фуд-блогером, однак у нього не надто добре виходить.

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Бруклін Бекхем вчергове став об'єктом глузувань після того, як він спробував приготувати спагеті болоньєзе. Водночас поряд увесь цей час був його собака, а потім він впустив корок від вина в каструлю. Про це пише Daily Mail.

Бруклін Бекхем, 24-річний син знаменитого футболіста Девіда Бекхема та співачки й дизайнерки Вікторії Бекхем, усе ще намагається реалізувати свою мрію стати шеф-кухарем і демонструє свої кулінарні навички в соцмережах.

Однак його останній урок приготування спагеті болоньєзе викликав подив у фанатів, які звернули увагу на незвичайний спосіб приготування.

Поки Бекхем пив червоне вино та смажив фарш із морквою, його фоловери були спантеличені тим, що в каструлі весь цей час лежав корок від вина.

Також їм не сподобалося, що кухар-початківець тримав свого нового вихованця, цуценя на прізвисько Арахіс, у слінгу для немовлят, готуючи на плиті. Бекхем підписав пост: "Тато-няня".

Бруклін Бекхем готував разом зі своїм псом Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

А його підписники зазначили, що кухар із Бекхема такий собі.

"У тебе корок у каструлі... і шерсть собаки на підході", — написав один із коментаторів. А інший зазначив, що газ, червоне вино та собака — це не найкраще поєднання для кухні та кулінарії. За його словами, вогонь може обпекти собаку, або на пса може потрапити гарячий соус.

Бруклін Бекхем готував і водночас гладив собаку Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

У відповідь на критику Бекхем звернувся до Google, щоб пояснити свій кулінарний трюк, і додав скриншот на свою сторінку в Instagram Stories з текстом із сайту, де йдеться: "Додавання корків від вина в рідину для приготування забезпечує страві ніжність". Щоправда, це стосувалось страв із восьминога, але Бекхема це не зупинило.

Коментаторів-скептиків це пояснення не задовольнило, тому один із них прямо запитав: "Ти шеф-кухар?" — на що Бруклін відповів: "Ні, але їжа — моя пристрасть".

Це не вперше, коли Брукліна Бекхема критикують за його ролики на кулінарну тему.

Раніше в черговому відео він щедро додав трюфелі в соус для тальятеле, заявивши, що "на його кухні немає такого поняття як занадто багато трюфелів", після чого фанати йому нагадали, що не всі його підписники — діти мільйонерів і одружені з багатіями.

До цього він Бруклін Бекхем готував м'ясо, і його яловичина була зовсім недосмаженою. А спосіб її приготування був на диво неапетитним.