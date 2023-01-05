Бруклін Бекхем зганьбився з недосмаженою яловичиною

Син відомих батьків намагається стати кулінарним блогером, але поки його спроби зазнають невдачі.

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Бруклін Бекхем без успіху намагається стати фудблогером після того, як йому не вдалося стати відомим фотографом. Але його чергова спроба приготувати вишукану страву провалилася. Не дивлячись на те, що його блог займається ціла знімальна група. Про це пише Daily Mail.

Бруклін Бекхем намагався приготувати запечену яловичину з картоплею та карамелізованою морквою. І заявив, що це традиційна недільна вечеря "в стилі Мішлен" у своєму останньому кулінарному відео.

[ + – ] М'ясо, на думку коментаторів, Бруклін недоприготував

Він використав величезну кількість вершкового масла для того, щоб змастити шматок яловичини, потім приготував дуже жирну хрустку картоплю та йоркширські пудинги, які буквально плавали в олії.

Провалилася і його спроба запекти м'ясо. Він недостатньо протримав його в духовці, тому яловичина буквально стікала кров'ю, коли Бруклін її дістав і заявив, що вона вже готова.

"З таким самим успіхом можна вкусити корову, поки вона пасеться!" — написали йому коментатори.

Інші зазначили, що така кількість вершкового масла може призвести до серцевого нападу. А коли Бруклін Бекхем відкусив шматок м'яса і сказав, що вийшло смачно, як "в Англії", то йому повідомили, що ніхто в Англії не став би їсти сире м'ясо.

Раніше Бруклін уже готував бургери та сендвічі. А в недавньому інтерв'ю зізнався, що не є "професійним кухарем".

"Я ніколи цього не говорив. Я б ніколи так і не сказав. Очевидно, мій батько знав, що робив, а я готую лише три роки", — виправдовувався Бруклін. Девід Бекхем, до речі, не веде кулінарного блогу, але часто готує для своєї сім'ї.

Бруклін нещодавно знявся у своєму власному онлайн-серіалі "Готуємо разом із Брукліном", в якому він найняв команду з 62 осіб за приголомшливу суму в 100 000 доларів, щоб зняти, як він готує сендвіч.

[ + – ] Сендвіч йому теж не вдався

В одному з восьмихвилинних епізодів Бруклін, який не має професійної освіти шеф-кухаря, показує своїм підписникам у Instagram та Facebook, як приготувати бейгл-сендвіч із картопляним пюре, салатом з капусти та смаженим морським лящем.

За даними New York Post, над створенням відео працювала команда професіоналів, у тому числі "кулінарний продюсер", який стверджує рецепти, п'ять операторів та дев'ять інших продюсерів.

Глядачі його висміяли, бо він не знав, як смажити рибу і питав у когось за кадром, як дізнатися, що картопля готова.

Салат у нього теж не вийшов, бо він переборщив із заправкою. А спагетті, на думку глядачів, він переварив.

Раніше Бруклін Бекхем розповів, чого найбільше боявся у день весілля з Ніколою Пельтц.