Бруклин Бекхэм опозорился с недожаренной говядиной

Сын известных родителей пытается стать кулинарным блогером, но пока его попытки терпят неудачу.

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Бруклин Бекхэм безуспешно пытается стать фудблогером после того, как у него не получилось стать известным фотографом. Но его очередная попытка приготовить изысканное блюдо провалилась. Не смотря на то, что его блогом занимается целая съемочная группа. Об этом пишет Daily Mail.

Бруклин Бекхэм пытался приготовить запеченную говядину с картофелем и карамелизированной морковью. И заявил, что это традиционный воскресный ужин "в стиле Мишлен" в своем последнем кулинарном видео.

[ + – ] Мясо, по мнению комментаторов, Бруклин недоготовил

Он использовал огромное количество сливочного масла для того, чтобы смазать кусок говядины, потом приготовил очень жирный хрустящий картофель и йоркширские пудинги, которые буквально плавали в масле.

Провалилась и его попытка запечь мясо. Он недостаточно продержал его в духовке, так что говядина буквально истекала кровью, когда Бруклин ее достал и заявил, что она уже готова.

"С таким же успехом можно укусить корову, пока она пасется!", — написали ему комментаторы.

Другие отметили, что такое количество сливочного масла может привести к сердечному приступу. А когда Бруклин Бекхэм откусил кусок мяса и сказал, что получилось вкусно, как "в Англии", то ему сообщили, что никто в Англии не стал бы есть сырое мясо.

Ранее Бруклин уже готовил бургеры и сэндвичи. А в недавнем интервью признался, что не является "профессиональным поваром".

"Я никогда этого не говорил. Я бы никогда так и не сказал. Очевидно, мой отец знал, что делал, а я готовлю только три года", — оправдывался Бруклин. Дэвид Бекхэм, к слову, не ведет кулинарный блог, но часто готовит для своей семьи.

Бруклин недавно снялся в своем собственном онлайн-сериале "Готовим вместе с Бруклином", в котором он нанял команду из 62 человек за ошеломляющую сумму в 100 000 долларов, чтобы снять, как он готовит сэндвич.

[ + – ] Сэндвич ему тоже не удался

В одном из восьмиминутных эпизодов Бруклин, не имеющий профессионального образования шеф-повара, показывает своим подписчикам в Instagram и Facebook, как приготовить бейгл-сэндвич с картофельным пюре, салатом из капусты и жареным морским лещом.

По данным New York Post, над созданием видео работала команда профессионалов, в том числе "кулинарный продюсер", утверждающий рецепты, пять операторов и девять других продюсеров.

Зрители его высмеяли, потому что он не знал, как жарить рыбу и спрашивал у кого-то за кадром, как узнать, что картофель готов.

Салат у него тоже не получился, потому что он переборщил с заправкой. А спагетти, по мнению зрителей, он переварил.

Ранее Бруклин Бекхэм рассказал, чего больше всего боялся в день свадьбы с Николой Пельтц.