"Я дуже нервував": Бруклін Бекхем розповів, чого боявся в день весілля

Син Вікторії та Девіда Бекхемів зізнався, що одружитися з найкращою подругою було найкращим рішенням.

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23-річний британський фотограф та кухар Бруклін Бекхем зізнався, чого дуже сильно боявся в день свого весілля. Про це пише Interview.

Виявилось, що старший син Вікторії та Девіда Бекхемів нервував, коли його кохана, американська акторка Нікола Пельтц, повинна була підійти до вівтаря.

"Насправді я дуже нервував. Прямо перед цим я подумав: "О Боже, що, якщо вона не вийде?!", і тому я був насторожі", — розповідає виданню Бруклін Бекхем, додавши, що одружитися з найкращою подругою було найкращим рішенням.

"Знайдіть людину, яка робить вас кращими, і одружіться з нею. Якщо ви знайдете відповідну людину, це змінить ваше життя і зробить його у 100 разів кращим", — зазначив син легендарного футболіста.

Також сім'янин зізнався, що в день весілля випив лише кілька ковтків вина, адже зі "всіма потрібно було привітатися".

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

У квітні 2022 після двох років очікувань Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем узаконили свої стосунки. Церемонія пройшла на території розкішного маєтку батька нареченої, американського мільярдера Нельсона Пельтца.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Після весілля первісток Бекхемів взяв прізвище дружини та рідко відвідує своїх родичів у Європі. Зокрема він пропустив дні народження батьків, Різдво та Новий 2023 рік.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відправилися разом за різдвяними покупками.

Також Фокус писав про коментар Брукліна Бекхема щодо сварок його дружини та мами.