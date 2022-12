Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц сходили за різдвяними покупками (фото)

Пара відвідала кілька магазинів, включаючи точку секонд-хенду.

23-річний британський фотограф Бруклін Бекхем та 27-річна американська акторка Нікола Пельтц сходили на побачення в передріздвяному Беверлі-Гіллзі. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя відправилося на шопінг за новорічними покупками.

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем виглядав невимушено, прогулюючись рука об руку зі своєю елегантною дружиною. Він був у широких синіх джинсах і білій сорочці із зеленими манжетами, які він доповнив парою білих кросівок. До аутфіту він додав кольє з бісеру та темно-синю кепку.

Тим часом дружина Брукліна продемонструвала сині вузькі джинси і чорний топ, який вона надягла під ошатний сірий піджак. На ногах зірки екрану були чорні ковбойські чоботи, а до образу вона додала темну пов'язку та масивну сумку на плече.

Закохану пару помітили, коли вони переглядали безліч магазинів, включаючи магазин секонд-хенду What Goes Around Comes Around.

[ + – ] Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Нове татуювання Брукліна також можна було побачити на його лівій руці в сорочці з короткими рукавами. Він продемонстрував чорнило після того, як нещодавно заявив, що знову поповнив свою колекцію татуювань, написавши своє друге ім’я "Джозеф" на лівій руці.

