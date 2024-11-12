Каньє Вест і Б'янка Цензорі позичили $15,5 млн на купівлю будинку, в якому не житимуть

Угоду про купівлю особняка було закрито минулого місяця. Репер має намір здавати нерухомість в оренду.

47-річний американський репер Каньє Вест і його 29-річна дружина Б'янка Цензорі вирішили купити будинок у Беверлі-Гіллз за $35 млн, і на його придбання позичили загалом $15,5 млн. Водночас жити в розкішній нерухомості вони не збираються, пише Daily Mail.

Минулого місяця пара закрила угоду щодо будинку з 11 спальнями і 18 ванними кімнатами в надексклюзивному закритому комплексі Беверлі-Парк. Серед їхніх сусідів — Адель і Джастін Бібер. Але нерухомість, якою він володів спільно з дружиною Бьянкою Цензорі через свою фірму Shore Drive Holdings LLC, була куплена винятково з інвестиційною метою і, найімовірніше, буде здаватися в оренду.

Щоб зібрати необхідну суму, Каньє довелося звернутися до різних кредиторів для фінансування покупки, включно з приватним кредитором, чий девіз: "Коли банки кажуть "ні", приватні гроші — єдиний вихід".

Особняк Каньє Веста в Беверлі-Гіллз

В угоді також брала участь фірма, що пропонує ризиковані іпотечні кредити людям, які не могли б претендувати на них на підставі своєї кредитної історії та рейтингу.

Найбільша сума кредиту становила $12,5 млн доларів США від Lone Oak Fund і його інвестиційного підрозділу Lone Oak Industries. Каньє підписав трастову угоду про "переуступку орендної плати та лізингу", що означає, що в разі невиконання ним іпотечних зобов'язань кредитор може отримати прибуток від будь-якої майбутньої орендної плати.

Він також узяв ще $3 млн іпотеки з двох джерел — RGGL LLC і пенсійної компанії Provident Trust Group. RGGL належить Річарду і Люсі Глассман, підприємцям з Альбукерке, штат Нью-Мексико. Вони передали $2 693 000 через свого брокера Private Money Solutions (PMS).

У вересні Вест продав свій будинок у Малібу, який він розібрав, щоб перетворити його на бомбосховище. Усе закінчилося тим, що співак позбувся його, отримавши приблизно $21 млн. Це на 60% менше від тієї суми, яку артист віддав за нього 2021 року після розлучення з Кім Кардаш'ян. Тоді будинок обійшовся йому в $57,3 млн.

Що стосується нового будинку, то Каньє підписав кредитні угоди на $12,5 млн і $3 млн під офіційним ім'ям "Ye" 16 жовтня. Операцію він здійснив через свого нотаріуса Річарда Сміта, зареєстрованого у Вірджинії, оскільки сам зараз перебуває в Токіо.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест поклав око на матір Б'янки Цензорі.