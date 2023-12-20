Не зміг зробити бункер без вікон: Каньє Вест продає свій будинок

Репер повністю "випатрав" свій особняк на пляжі в Малібу, але після того, як план із перетворення його на бомбосховище провалилися, він виставив його на продаж.

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Каньє Вест продає свій випатрований будинок у Малібу за 53 мільйони доларів після невдалих спроб переобладнати його на бомбосховище без вікон та електрики. Про це пише Daily Mail.

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46-річний репер купив будинок на пляжі кілька років тому за 57 мільйонів доларів, а тепер виставив його на продаж за допомогою Selling SunsetSelling Sunset.

Хоча будинок має простору площу 4000 квадратних футів, ремонт Каньє залишив його спустошеним, без вікон і електрики.

Потрошений будинок Каньє Веста

Об'єкт, який нині перебуває в центрі судового процесу, реконструювався Каньє, який залучив до допомоги відомого японського архітектора Тадао Андо.

Колишній чоловік Кім Кардаш'ян подав до суду на колишнього менеджера проєкту реконструкції Тоні Саксона, який стверджує, що його звільнили після того, як він "висловив занепокоєння з приводу крайньої небезпеки" проєкту.

У вересні повідомлялося, що Каньє хотів позбутися вікон, і це при тому, що саме вони є головною приманкою будинку, адже з них відкривається приголомшливий вид на океан. Каньє хотів перетворити особняк на "бомбосховище 1910-х років".

У позові Саксона, поданому до Верховного суду округу Лос-Анджелес, він заявляє, що був найнятий для проєкту у вересні 2021 року і працював у пляжному будиночку по 16 годин на день.

Саксон стверджує, що він спав на підлозі будинку, працюючи "менеджером проєкту, доглядачем і цілодобовою охороною" для власності.

Він стверджує, що Вест заплатив йому тільки за один тиждень роботи й ігнорував усі його попередження, поки, зрештою, у листопаді 2021 року не звільнив його після відмови зняти в будинку вікна та відрізати електрику.

Репер хотів поставити величезні генератори всередині будинку, але Саксон побоювався, що це може призвести до пожежі.

Будинок Веста до реконструкції

Саксон стверджує, що Каньє тоді погрожував йому і сказав, що його вважатимуть ворогом, якщо він не зробить те, що від нього вимагається.

Тоні так і не погодився, і Каньє буквально сказав йому "забиратися під три чорти", згідно з позовом.

Саксон також стверджує, що магнат хіп-хопу сказав йому: "Якщо ти не будеш робити те, що я кажу, ти не будеш у мене працювати, я більше не буду твоїм другом і ти просто побачиш мене по телевізору".

Крім того, що в будинку зняли вікна, звідти також прибрали мармурові ванні кімнати, також хотіли відрізати будівлю від водопроводу та електрики, а також замінити сходи гірками.

Тоні Саксон подає до суду на Каньє за низку порушень трудового кодексу, невиплату заробітної плати на суму понад 1 мільйон доларів і відшкодування збитків.

"Ми збиралися випатрати все це і побудувати для нього печеру кажанів", — розповідає Саксон про божевільний проект Каньє. За його словами, реперу потрібне було місце, де він міг би "сховатися від Клінтонів і Кардаш'ян".

Спочатку Саксон думав, що Каньє Вест хоче перетворити особняк на мистецький проєкт, але потім зі здивуванням зрозумів, що репер справді збирався там жити.

"Каньє не хотів електрики. Йому потрібні були тільки рослини, а також свічки й акумуляторні ліхтарі. Він просто хотів, щоб усе було відкрито і темно", — розповів Саксон.

Сусіди Веста в Малібу розповіли, що його особняк "залишили гнити" і що вони нікого не бачили в будинку вже багато місяців. Востаннє Каньє заявився в Малібу минулого літа. Але відтоді його імперія впала після його антисемітських висловлювань. За даними Forbes він втратив 1,6 мільярда доларів його власного капіталу.

Але він все ще багатий і у нього є ще кілька об'єктів нерухомості по всій країні, зокрема велике ранчо в Калабасасі, Лос-Анджелес, яке він купив приблизно за 3 мільйони доларів 2019 року.

Вест також володіє ще одним великим ранчо у Вайомінгу, яке він скупив, коли, як повідомляється, став "одержимим" цим штатом кілька років тому.

Нагадаємо, раніше Каньє Вест вплутався в скандал з групою Backstreet Boys, він використав їхній хіт "Everybody" 1997 року у своїй пісні з нового альбому, яку представив на початку цього тижня в Маямі.