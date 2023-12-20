Не смог сделать бункер без окон: Канье Уэст продает свой дом

Рэпер полностью "выпотрошил" свой особняк на пляже в Малибу, но после того, как план по превращению его в бомбоубежище провалились, он выставил его на продажу.

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Канье Уэст продает свой выпотрошенный дом в Малибу за 53 миллиона долларов после неудачных попыток переоборудовать его в бомбоубежище без окон и электричества. Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний рэпер купил дом на пляже несколько лет назад за 57 миллионов долларов, а теперь выставил его на продажу с помощью Selling SunsetSelling Sunset.

Хотя дом имеет просторную площадь 4000 квадратных футов, ремонт Канье оставил его опустошенным, без окон и электричества.

Распотрошенный дом Канье Уэста

Объект, который в настоящее время находится в центре судебного процесса, реконструировался Канье, который привлек к помощи известного японского архитектора Тадао Андо.

Бывший муж Ким Кардашьян подал в суд на бывшего менеджера проекта реконструкции Тони Саксона, который утверждает, что его уволили после того, как он "выразил обеспокоенность по поводу крайней опасности" проекта.

В сентябре сообщалось, что Канье хотел избавиться от окон, и это притом, что именно они являются главной приманкой дома, ведь из них открывается потрясающий вид на океан. Канье хотел превратить особняк в "бомбоубежище 1910-х годов".

В иске Саксона, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес, он заявляет, что был нанят для проекта в сентябре 2021 года и работал в пляжном домике по 16 часов в день.

Саксон утверждает, что он спал на полу дома, работая "менеджером проекта, смотрителем и круглосуточной охраной" для собственности.

Он утверждает, что Уэст заплатил ему только за одну неделю работы и игнорировал все его предупреждения, пока, наконец, в ноябре 2021 года не уволил его после отказа снять в доме окна и отрезать электричество.

Рэпер хотел поставить огромные генераторы внутри дома, но Саксон опасался, что это может привести к пожару.

Дом Уэста до реконструкции

Саксон утверждает, что Канье тогда угрожал ему и сказал, что его будут считать врагом, если он не сделает то, что от него требуется.

Тони так и не согласился, и Канье буквально сказал ему "убираться к черту", согласно иску.

Саксон также утверждает, что магнат хип-хопа сказал ему: "Если ты не будешь делать то, что я говорю, ты не будешь у меня работать, я больше не буду твоим другом и ты просто увидишь меня по телевизору".

Кроме того, что в доме сняли окна, оттуда также убрали мраморные ванные комнаты, также хотели отрезать здание от водопровода и электричества, а также заменить лестницы горками.

Тони Саксон подает в суд на Канье за ​​ряд нарушений трудового кодекса, невыплату заработной платы на сумму более 1 миллиона долларов и возмещение ущерба.

"Мы собирались выпотрошить все это и построить для него пещеру летучих мышей", — рассказывает Саксон о безумном проекте Канье. По его словам, рэпер нужно было место, где он мог бы "спрятаться от Клинтонов и Кардашьян".

Сначала Саксон думал, что Канье Уэст хочет превратить особняк в художественный проект, но потом с изумлением понял, что рэпер правда собирался там жить.

"Канье не хотел электричества. Ему нужны были только растения, а также свечи и аккумуляторные фонари. Он просто хотел, чтобы все было открыто и темно", — рассказал Саксон.

Соседи Уэста в Малибу рассказали, что его особняк "оставили гнить" и что они никого не видели в доме уже много месяцев. Последний раз Канье заявился в Малибу прошлым летом. Но с тех пор его империя рухнула после его антисемитских высказываний. По данным Forbes он потерял 1,6 миллиарда долларов его собственного капитала.

Но он все еще богат и у него есть еще несколько объектов недвижимости по всей стране, в том числе обширное ранчо в Калабасасе, Лос-Анджелес, которое он купил примерно за 3 миллиона долларов в 2019 году.

Уэст также владеет еще одним обширным ранчо в Вайоминге, которое он скупил, когда, как сообщается, стал "одержимым" этим штатом несколько лет назад.

Напомним, ранее Канье Уэст ввязался в скандал с группой Backstreet Boys, он использовал их хит "Everybody" 1997 года в своей песне с нового альбома, которую представил в начале этой недели в Майами.