Каньє Вест вплутався у скандал із піснею групи Backstreet Boys (відео)

Репер не отримав дозволу Backstreet Boys використовувати їхній хіт "Everybody" у новому треку, хоча це заголовна пісня його нового альбому.

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Каньє Вест вплутався в новий скандал, цього разу з групою Backstreet Boys, він використав їхній хіт 1997 року у своїй пісні з нового альбому, яку представив на початку цього тижня в Маямі. Цей скандал послідував за антисемітським скандалом і секс-скандалом у Венеції. Про це пише Daily Mail.

Майбутній спільний альбом Каньє Веста Vultures може опинитися під загрозою через те, що йому, як повідомляється, не вдалося отримати дозвіл на використання семпла Backstreet Boys.

Скандальний 46-річний репер останнім часом дражнив шанувальників треком, що містить значний уривок із культового хіта бойз-бенду 1997 року, який також містить додаткову інтерполяцію мелодії співавтора Веста по альбому Тай Долла Сайна.

Everybody Каньє Веста

Він заспівав пісню повністю на вечірці з нагоди презентації альбому в понеділок увечері, коли він також шокував фанатів, одягнувши загострений чорний тканинний капюшон, що нагадує уніформу Ку-клукс-клану.

Джерела, близькі до Backstreet Boys, повідомили, що Вест так і не отримав дозволу на вибірку від гурту, до якого входять учасники Нік Картер, Хоуї Дороу, Брайан Літтрелл, Ей Джей Маклін і Кевін Річардсон. Що ставить під загрозу новий хіт Веста.

Відео репера, який виконує трек для захопленої публіки, показує, що його пісня, яка, як зазначено в трек-листі, також називається "Everybody", починається з того, що звучить як сповільнений, зрушений за висотою уривок зі вступного синглу Backstreet Boys: поряд із додатковими перкусійними, басовими і синтезаторними тонами.

Але журналісти TMZ додають, що версія пісні, зіграна в Майамі на презентації його альбому, також, схоже, містить додаткові голоси, які виконують приспів, що може означати, що технічно це не семпл, а скоріше інтерполяція або нове виконання музики без оригінального треку.

Backstreet Boys — Everybody

Як зазначає видання, ймовірна відсутність у Веста дозволу на "Everybody" може похитнути його стратегію випуску альбому, оскільки, як повідомляється, він планує випустити свій LP Vultures цього тижня.

За словами журналіста, від Веста, як і раніше, знадобиться вказати авторів оригінальних пісень, Денніза Попа і Макса Мартіна, і виплатити гонорари, але йому, найімовірніше, не знадобиться дозвіл від початкових виконавців, якщо версія пісні не є зразком їхнього оригінального запису.

Незрозуміло, чи зв'язався Вест із ким-небудь із початкових авторів пісень, дозвіл, хоча реп-продюсери нерідко вважають за краще просити вибачення замість того, щоб просити дозволу.

Джерела, близькі до Backstreet Boys, не уточнили, чи звернувся Вест до гурту та отримав відмову, або ж він так і не спромігся зв'язатися з ними з приводу використання їхньої пісні, якій уже понад чверть століття.

Нагадаємо, раніше Каньє Вест і його дівчина Б'янка Цензорі, з якою, як він сам стверджує, одружився, з'явилися на публіці в їхній звичайній "уніформі": репер був одягнений, а Б'янка була напівоголеною і прикривала груди плюшевою іграшкою.