Жінка з інвалідністю звинуватила соліста Backstreet Boys Ніка Картера у зґвалтуванні

За словами жінки, яка подала позов, Картер погрожував їй неприємностями, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. На той момент вона була неповнолітньою.

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42-річного соліста культового бойсбенду Backstreet Boys Ніка Картера звинуватили у зґвалтуванні 17-річної дівчини під час туру гурту Black & Blue у 2001 році, повідомляє Rolling Stone.

Позов про сексуальні домагання проти артиста подала Шеннон Рут в окрузі Кларк, штат Невада, 8 грудня. 38-річна жінка стверджує, що Картер обрав її з черги шанувальників, які чекали на автографи в Tacoma Dome у Вашингтоні, і запросив приєднатися до нього в його туристичному автобусі, коли вона була цнотливою та нічого не підозрювала.

Рут, яка має аутизм і ДЦП, розповіла, що Картер, якому на той час був би 21 рік, напував її рожевим напоєм, що отримав назву "VIP-сік", зі смаком алкоголю, наказав їй, щоб вона зайнялася з ним оральним сексом. Вона стверджує, що артист проінструктував її, як діяти, хоч вона плакала.

Пізніше Картер, за словами Рут, зґвалтував її на ліжку та наказав мовчати, наголосивши, що це буде "їхнім особливим секретом".

Коли дівчина пригрозила, що розповість про те, що трапилося, музикант нібито став "противним і погрожував".

"Після того, як він зґвалтував мене, я пам'ятаю, як він назвав мене "відсталою с*кою", схопив мене та залишив синці на моїй руці. Картер намагався налякати мене, щоб я замовкла. Він сказав, що "налаштує людей проти мене, тому що він був Ніком Картером і міг зруйнувати моє життя", — зізналася позивачка.

Шеннон підкреслює, що те, що трапилося, сильно вплинуло на неї.

"Останній 21 рік був наповнений болем, збентеженням, розчаруванням, соромом і членошкідництвом, які є прямим результатом того, що Нік Картер зґвалтував мене. Незважаючи на те, що я аутистка та живу з церебральним паралічем, я вважаю, що ніщо не вплинуло на мене більше… ніж те, що зі мною зробив Нік Картер", — сказала Рут на пресконференції зі своїм адвокатом Марком Босковичем у Беверлі-Гіллз.

Картер заперечує всі звинувачення, а його адвокат Майкл Гольц уже виступив із відповідною заявою.

"Ця заява про інцидент, який, імовірно, мав місце понад 20 років тому, не тільки юридично необґрунтована, але й зовсім не відповідає дійсності. На жаль, ось уже кілька років пані Рут маніпулюють, змушуючи висувати помилкові звинувачення щодо Ніка, і ці звинувачення неодноразово та суттєво змінювалися з часом. Ніхто не має бути обдурений пресходом, організованим опортуністичним адвокатом, — у цьому твердженні немає нічого, що, ми не сумніваємося, суди швидко зрозуміють".

Звинувачення Рут — не перше щодо артиста. Мелісса Шуман, колишня учасниця підліткового поп-гурту Dream, у 2017 році звинуватила Картера в сексуальних домаганнях до неї у 2003 році, приблизно в той час, коли вони знімали телевізійний фільм 2004 року The Hollow. Тоді їй було 18 років. Прокурори округу Лос-Анджелес розслідували заяву Шуман і зрештою відмовилися порушувати справу, заявивши, що звинувачення виходить за межі 10-річного терміну давності.

[ + – ] Нік Картер є батьком трьох дітей і зразковим сім'янином

Крім Рут і Шуман, Картера в зґвалтуванні звинуватили ще троє жінок, які в позовних документах позначені як Джейн Доу, Джейн Доу 2 та Джейн Доу 3.

Джейн Доу 2 була 15-річною дівчинкою під час передбачуваного насильства над нею у 2003 році, і йдеться про те, що вона заразилася ВПЛ від Картера. Джейн Доу 1 аналогічно стверджує про насильство у 2003 році, а Джейн Доу 3 заявила, що вона зазнала сексуального насильства з боку Картера на домашній вечірці в Кі-Весті, Флорида, у 2006 році.

Через скандал, що вибухнув навколо Картера, було скасовано святковий випуск Backstreet Boys AXED, знятий у Лос-Анджелесі. Він мав вийти в ефір на каналі ABC 14 грудня за участю Картера, Ей Джея Макліна, Кевіна Річардсона, Браяна Літтрелла та Гові Дорау.

У ньому учасники гурту планували виконати хіти зі свого 10-го альбому A Very Backstreet Christmas. У ньому також заявлялася поява таких виконавців як Сет Роген, Меган Трейнор, Ніккі Глейзер, Роб Ріггл, Рон Фанчес і Ацуко Окацука.

Нагадаємо, у листопаді того року молодшого брата Ніка Картера знайшли мертвим у його будинку.