Женщина с инвалидностью обвинила солиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании

По словам женщины, подавшей иск, Картер угрожал ей неприятностями, если она кому-то расскажет о случившемся. На тот момент она была несовершеннолетней.

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42-летнего солиста культового бойсбенда Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании 17-летней девушки во время тура группы Black & Blue в 2001 году, сообщает Rolling Stone.

Иск о сексуальных домогательствах против артиста подала Шеннон Рут в округе Кларк, штат Невада,8 декабря. 38-летняя женщина утверждает, что Картер выбрал ее из очереди поклонников, ждущих автографы в Tacoma Dome в Вашингтоне, и пригласил присоединиться к нему в его туристическом автобусе, когда она была ничего не подозревающей девственницей.

Рут, у которой аутизм и ДЦП, рассказала, что Картер, которому в то время был бы 21 год, напоил ее розовым напитком, получившим название "VIP-сок", со вкусом алкоголя, приказал ей, чтобы она занялась с ним оральным сексом. Она утверждает, что артист проинструктировал ее, как действовать, хотя она плакала.

Позже Картер, по словам Рут, изнасиловал ее на кровати и приказал молчать, подчеркнув, что это будет "их особым секретом".

Когда девушка пригрозила, что расскажет о случившемся, музыкант, якобы, стал "противным и угрожающим".

"После того, как он изнасиловал меня, я помню, как он назвал меня "отсталой с*кой", схватил меня и оставил синяки на моей руке. Картер пытался напугать меня, чтобы я замолчала. Он сказал, что "настроит людей против меня, потому что он был Ником Картером и мог разрушить мою жизнь", – призналась истица.

Шеннон подчеркивает, что случившееся сильно повлияло на нее.

"Последний 21 год был наполнен болью, замешательством, разочарованием, стыдом и членовредительством, которые являются прямым результатом того, что Ник Картер изнасиловал меня. Несмотря на то, что я аутист и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня больше… чем то, что со мной сделал Ник Картер", – сказала Рут на пресс-конференции со своим адвокатом Марком Босковичем в Беверли-Хиллз.

В свою очередь Картер отрицает все обвинения, а его адвокат Майкл Хольц уже выступил с соответствующим заявлением.

"Это заявление об инциденте, который предположительно имел место более 20 лет назад, не только юридически необоснованно, но и совершенно не соответствует действительности. К сожалению, вот уже несколько лет госпожой Рут манипулируют, заставляя выдвигать ложные обвинения в отношении Ника, и эти обвинения неоднократно и существенно менялись с течением времени. Никто не должен быть обманут пресс-ходом, организованным оппортунистическим адвокатом — в этом утверждении нет ничего, что мы не сомневаемся в том, что суды быстро поймут".

Обвинение Рут – не первое в отношении артиста. Мелисса Шуман, бывшая участница подростковой поп-группы Dream, в 2017 году обвинила Картера в сексуальных домогательствах к ней в 2003 году, примерно в то время, когда они снимали телевизионный фильм 2004 года "The Hollow". Тогда ей было 18 лет. Прокуроры округа Лос-Анджелес расследовали заявление Шуман и в конечном итоге отказались возбуждать дело, заявив, что обвинение выходит за рамки 10-летнего срока давности.

[ + – ] Ник Картер является отцом троих детей и примерным семьянином

Кроме Рут и Шуман, Картера в изнасиловании обвинили еще три женщины, которые в исковых документах обозначены как Джейн Доу, Джейн Доу 2 и Джейн Доу 3.

Джейн Доу 2 была 15-летней девочкой во время предполагаемого насилия над ней в 2003 году, и говорится, что она заразилась ВПЧ от Картера. Джейн Доу 1 аналогичным образом утверждает о насилии в 2003 году, а Джейн Доу 3 заявила, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Картера на домашней вечеринке в Ки-Уэсте, Флорида, в 2006 году.

Из-за скандала, который разразился вокруг Картера, был отменен праздничный выпуск Backstreet Boys AXED, снятый в Лос-Анджелесе. Он должен был выйти в эфир на канале ABC 14 декабря с участием Картера, Эй Джея Маклина, Кевина Ричардсона, Брайана Литтрелла и Хоуи Дороу.

В нем участники группы планировали исполнить хиты из своего 10-го альбома A Very Backstreet Christmas. В нем также заявлялось появление таких исполнителей как Сет Роген, Меган Трейнор, Никки Глейзер, Роб Риггл, Рон Фанчес и Ацуко Окацука.

Напомним, в ноябре того года младший брат Ника Картера был найден мертвым в своем доме.