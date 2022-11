Аарон Картер, младший брат солиста Backstreet Boys, был найден мертвым в своем доме

34-летний актер, певец и звезда 2000-х, был найден мертвым в своей ванне

Аарон Картер, ребенок-звезда, младший брат солиста культовой группы Backstreet Boys Ника Картера, был найден мертвым в ванной комнате своего собственного дома в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Причина смерти 34-летнего Аарона не сообщается. Но в последние годы он боролся с наркотической зависимостью и постоянно лежал в реабилитационных центрах. В сентябре он сказал, что в пятый раз зарегистрировался в реабилитационном центре, пытаясь восстановить опеку над своим сыном Принцем от модели Мелани Мартин, который родился в ноябре 2021 года.

[ + – ] Аарон Картер с сыном и Мелани Мартин Фото: Instagram Aaron Carter

В 2017 году он оказался в реабилитационном центре после ареста по подозрению в вождении в нетрезвом виде и обвинении в употреблении марихуаны.

Во время интервью подкасту No Jumper, которое было размещено на YouTube в этом месяце, Картер сказал, что благодарен за свой успех и по-прежнему надеется на будущее, хотя его не волнует дальнейшая слава.

"Мне все это понравилось, и я вернулся к этому — это то, чем я снова занимаюсь. Меня на самом деле не волнует слава, потому что у меня было так много взлетов и падений — это как американские горки. Я певец, автор песен, исполнитель, и это то, чем я занимаюсь, и я никогда не собираюсь отказываться от этого", — говорил Картер в интервью.

Напомним, Аарон Картер стал знаменит еще в детстве, благодаря славе и протекции своего старшего брата Ника Картера, кумира молодежи в 2000-х и солиста культового бойзбэнда Backstreet Boys.

[ + – ] Трек Аарона Картера Aaron's Party (Come Get It)

Также у Аарона была сестра-близнец Энджел и еще две сестры: Би Джей и Лесли.

Его второй альбом Aaron's Party (Come Get It) стал трижды платиновым после выхода в 2000 году. Его альбом 2001 года Oh Aaron разошелся тиражом более миллиона копий в США.

Он выпустил еще один альбом в 2002 году, а потом 16 лет не писал новых треков.

Картер, как и многие молодые музыкальные звезды его эпохи, также снимался в кино, появляясь в нескольких ситкомах Disney Channel.

Также он снимался в "Толстяке Альберте" и "Зачарованной Элле", но его карьера в кино, как и его певческая карьера, сошла на нет.

Он встречался с Хилари Дафф и Линдси Лохан, дружил с сестрами Хилтон.

Он также появился в реалити-шоу со своими братом и сестрами на канале E! В реалити-шоу "Дом Картеров" в 2006 году.

В 2009 году Аарон Картер снимался в шоу "Танцы со звездами" и занял пятое место.

Но на него сильно повлияла смерть сестры Лесли, которая скончалась от передозировки в возрасте 25 лет в 2012 году.

[ + – ] Аарон Картер - младший брат знаменитого Ника Картера Фото: Instagram Aaron Carter [ + – ] Аарон Картер - младший брат знаменитого Ника Картера Фото: Instagram Aaron Carter

Его знаменитый брат Ник Картер рассказывал в шоу в 2013 году, что его отношения с четырьмя братьями и сестрами "были ядовитыми" и он чувствовал, что именно его обвиняют в смерти Лесли.

Сам Аарон обвинял покойную сестру в том, что она его насиловала с 10 до 13 лет и страдая от биполярного расстройства не принмиала лекарства.

Он также обвинил Ника в жестоком обращении, хотя солист Backstreet Boys всегда это отрицал.

У Картера также была бурная романтическая жизнь. Помимо Лохан и Дафф, он был помолвлен с моделью Playboy Кери Энн Пениш. В 2019 году ему был вынесен запретительный судебный приказ в отношении тогдашней девушки Лины Валентины, а Мелани Мартин, мать его ребенка, была арестована после того, как соседи вызвали полицию, пожаловавшись на шум. Она напала на Аарона.

Ник Картер пытался получить опеку над младшим братом, но тот категорически отказался.

Его последнее публичное выступление состоялось 11 сентября 2022 года, а последнее видео в Instagram Аарона Картера появилось всего за день до объявления о его смерти.