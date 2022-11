Аарона Картера, молодшого брата соліста Backstreet Boys, знайшли мертвим у своєму будинку

34-річний актор, співак і зірка 2000-х, був знайдений мертвим у своїй ванні.

Аарон Картер, дитина-зірка, молодший брат соліста культової групи Backstreet Boys Нік Картер, був знайдений мертвим у ванній кімнаті свого власного будинку в Лос-Анджелесі. Про це пише Hollywood Reporter.

Причини смерті 34-річного Аарона не повідомляється. Але в останні роки він боровся з наркотичною залежністю та постійно лежав у реабілітаційних центрах. У вересні він сказав, що вп'яте зареєструвався в реабілітаційному центрі, намагаючись відновити опіку над своїм сином Принцем від моделі Мелані Мартін, який народився у листопаді 2021 року.

[ + – ] Аарон Картер із сином і Мелані Мартін Фото: Instagram Aaron Carter

У 2017 році він опинився в реабілітаційному центрі після арешту за підозрою у водінні у нетверезому стані та звинуваченні у вживанні марихуани.

Під час інтерв'ю подкасту No Jumper, яке було розміщено на YouTube цього місяця, Картер сказав, що вдячний за свій успіх і, як і раніше, сподівається на майбутнє, хоча його не хвилює подальша слава.

"Мені все це сподобалося, і я повернувся до цього — це те, чим я знову займаюся. Мене насправді не хвилює слава, тому що я мав так багато злетів і падінь — це як американські гірки. Я співак, автор пісень, виконавець, і це те, чим я займаюся, і я ніколи не збираюся відмовлятися від цього", — говорив Картер в інтерв'ю.

Нагадаємо, Аарон Картер став знаменитий ще в дитинстві, завдяки славі та протекції свого старшого брата Ніка Картера, кумира молоді в 2000-х і соліста культового бойзбенду Backstreet Boys.

[ + – ] Трек Аарона Картера Aaron's Party (Come Get It)

Також в Аарона була сестра-близнючка Енджел і ще дві сестри: Бі Джей і Леслі.

Його другий альбом Aaron's Party (Come Get It) став тричі платиновим після виходу в 2000 році. Його альбом 2001 року Oh Aaron розійшовся тиражем понад мільйон копій у США.

Він видав ще один альбом у 2002 році, а потім 16 років не писав нових треків.

Картер, як і багато молодих музичних зірок його епохи, також знімався в кіно, з'являючись у кількох ситкомах Disney Channel.

Також він знімався в "Товстуні Альберті" та "Зачарованій Еллі", але його кар'єра в кіно, як і його співоча кар'єра, зійшла нанівець.

Він зустрічався з Гіларі Дафф і Ліндсі Лоан, дружив із сестрами Гілтон.

Він також з'явився у реаліті-шоу зі своїми братом і сестрами на каналі E! У реаліті-шоу "Дім Картерів" у 2006 році.

У 2009 році Аарон Картер знімався у шоу "Танці із зірками" і посів п'яте місце.

Але на нього сильно вплинула смерть сестри Леслі, яка померла від передозування у віці 25 років у 2012 році.

[ + – ] Аарон Картер – молодший брат знаменитого Ніка Картера Фото: Instagram Aaron Carter [ + – ] Аарон Картер – молодший брат знаменитого Ніка Картера Фото: Instagram Aaron Carter

Його знаменитий брат Нік Картер розповідав у шоу у 2013 році, що його стосунки з чотирма братами та сестрами "були отруйними" і він відчував, що саме його звинувачують у смерті Леслі.

Сам Аарон звинувачував покійну сестру в тому, що вона його ґвалтувала з 10 до 13 років і страждаючи від біполярного розладу не приймала ліків.

Він також звинуватив Ніка у жорстокому поводженні, хоча соліст Backstreet Boys завжди це заперечував.

Картер також мав бурхливе романтичне життя. Крім Лоан і Дафф, він був заручений з моделлю Playboy Кері Енн Пеніш. У 2019 році йому було винесено заборонний судовий наказ щодо тодішньої дівчини Ліни Валентини, а Мелані Мартін, матір його дитини, була заарештована після того, як сусіди викликали поліцію, нарікаючи на галас. Вона напала на Аарона.

Нік Картер намагався одержати опіку над молодшим братом, але той категорично відмовився.

Його останній публічний виступ відбувся 11 вересня 2022 року, а останнє відео в Instagram Аарона Картера з'явився лише за день до оголошення про його смерть.