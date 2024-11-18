Помер автор культової пісні Едіт Піаф Шарль Дюмон: подробиці (відео)

Шарль Дюмон умовив Едіт Піаф виконати "Non, je ne regrette rien" після багатьох відмов. Відтоді композиція стала відомою на весь світ класикою, а Дюмон написав для Піаф іще понад 30 пісень.

У віці 95 років помер Шарль Дюмон — французький співак і композитор, автор легендарної пісні Едіт Піаф "Non, je ne regrette rien" ("Ні, я ні про що не шкодую"). Про смерть композитора журналістам розповіла його дружина в понеділок 18 листопада, повідомляє Le Monde.

На сцену співак востаннє виходив у 2019-му. У березні цього року він відсвяткував 50-річчя своєї кар'єри в мюзик-холі Батаклан у Парижі.

"Коли ви повертаєтеся до аудиторії, яка приходить, щоб побачити вас, як вони приходили 20, 30 або 40 років тому, і вітає вас так само — тоді вони повертають вас у ваші 20 років", — казав він.

Журналісти повідомляють, що помер Шарль Дюмон у родинному колі у своєму будинку після тривалої хвороби.

Помер Шарль Дюмон: як він створив безсмертний хіт Едіт Піаф

Шарль народився та виріс у Франції. За освітою був трубачем. Його кар'єра стрімко пішла в гору на рубежі 1960-х років, після того як він переконав Едіт Піаф виконати одну з його композицій після численних відмов. Це була "Non, je ne regrette rien", яка відтоді стала незабутньою класикою.

Шарль Дюмон написав для Едіт Піаф легендарну "Non, je ne regrette rien"

Шарль Дюмон розповідав, що коли він подзвонив Піаф додому, вона спочатку була дуже холодною і грубою. Співачка сказала, що дуже втомилася, тож дозволила зіграти їй лише одну пісню. Шарль тихо заспівав "Non, je ne regrette rien", і після зніяковілої тиші Едіт промовила: "Фантастика! Це пісня, на яку я чекала". Піаф зробила композицію відомою в усьому світі, а після її смерті у 1963 році її неодноразово переспівували інші зірки.

З того часу Дюмон написав для Піаф іще понад 30 пісень. Також він створював хіти для американської співачки Барбри Стрейзанд.

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