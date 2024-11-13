У віці 90 років помер актор серіалу "Пуаро Агати Крісті" Тімоті Вест

В актора залишилися дружина та троє дітей. Тімоті Вест та Прунелла Скейлс були одружені з 1963 року.

Помер легендарний англійський актор і ведучий Тімоті Вест. Про це повідомив його син Семюель у соцмережах.

Зірці "Короля Ліра" було 90 років. У нього залишилася дружина Прунелла Скейлс та троє дітей — Джульєт, Семюель і Джозеф. За словами рідних Тімоті Веста, він пішов із життя мирно в колі родини та друзів.

"Після довгого і надзвичайного життя на сцені і за її межами наш дорогий батько Тімоті Вест мирно помер уві сні вчора ввечері. Йому було 90 років", — зазначили рідні актора.

Тімоті Вест зіграв у серіалах "Пуаро Агати Крісті", "Суто англійські вбивства", "Брас", "Едуард Сьомий", "Іст-Ендерс" і "Великі подорожі каналом".

Зі своєю дружиною, теж акторкою, Вест перебував у шлюбі з 1963 року.

Тімоті Вест

У 2014 році у Прунелли діагностували судинну деменцію.

В інтерв’ю The Daily Mail у 2023 році Тімоті Вест розповів про душевний біль, побачивши, як його дружина страждала від хвороби.

Раніше Прунелла та Тімоті разом знімалися у власному телевізійному шоу "Великі подорожі каналом", між 2014 і 2021 роками, але були змушені припинити через її стан здоров’я.

Своє останнє шоу 92-річна акторка зняла в жовтні 2019 року, але пара з'явилася в понад 30 епізодах програми.

У 2024 році Тімоті Вест також зустрічався з королевою Великої Британії Каміллою під час весняної вечірки в саду.

Королева Камілла та Тімоті Вест Фото: Getty Images

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