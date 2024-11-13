В возрасте 90 лет умер актер сериала "Пуаро Агаты Кристи" Тимоти Уэст

У актера остались жена и трое детей. Тимоти Уэст и Прунелла Скейлс были женаты с 1963 года.

Умер легендарный английский актер и ведущий Тимоти Уэст. Об этом сообщил его сын Сэмюэль в соцсетях.

Звезде "Короля Лира" было 90 лет. У него осталась жена Прунелла Скейлс и трое детей — Джульет, Сэмюэль и Джозеф. По словам родных Тимоти Уэста, он ушел из жизни мирно в кругу семьи и друзей.

"После долгой и необычайной жизни на сцене и за ее пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно скончался во сне вчера вечером. Ему было 90 лет", — отметили родные актера.

Тимоти Уэст сыграл в сериалах "Пуаро Агаты Кристи", "Чисто английские убийства", "Брасс", "Эдуард Седьмой", "Ист-Эндерс" и "Большие путешествия по каналу".

Со своей женой, тоже актрисой, Уэст состоял в браке с 1963 года.

Тимоти Уэст

В 2014 году у Прунеллы диагностировали сосудистую деменцию.

В интервью The Daily Mail в 2023 году Тимоти Уэст рассказал о душевной боли, увидев, как его жена страдала от болезни.

Ранее Прунелла и Тимоти вместе снимались в собственном телевизионном шоу "Большие путешествия по каналу", между 2014 и 2021 годами, но были вынуждены прекратить из-за ее состояния здоровья.

Свое последнее шоу 92-летняя актриса сняла в октябре 2019 года, но пара появилась в более чем 30 эпизодах программы.

В 2024 году Тимоти Уэст также встречался с королевой Великобритании Камиллой во время весенней вечеринки в саду.

Королева Камилла и Тимоти Уэст Фото: Getty Images

Напомним, умерла известная супермодель Джорджина Купер.

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