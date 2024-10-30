Умерла одна из красавиц польского кино, звезда "Ва-банка" Эльжбета Зайонцувна (фото)

Актриса была популярной не только в Польше. Фильмы с участием Эльжбеты Зайонцувны часто показывали на экранах бывшего СССР.

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Знаменитая польская актриса театра, кино и телевидения Эльжбета Зайонцувна ушла из жизни в возрасте 66 лет. Звезда долгие годы боролась с редкой болезнью. Об этом 29 октября сообщило издание Рolsat.

Польская актриса страдала от тяжелого заболевания. У Эльжбеты была обнаружена болезнь Виллебранда — это редкое наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотечений.

Эльжбета Зайонцувна родилась 14 июля 1958 года в Кракове. Там же она окончила Высшую театральную школу. Кроме съемок в кино играла в варшавских театрах "Сирена" и "Рампа". Зайонцувна приобрела огромную популярность в 1980-х и 1990-х годах, в частности, благодаря своим ролям в культовых фильмах "Секс-миссия", "Ва-банк" и "Амазонки". Зрители полюбили ее и после успеха сериала "Матери, жены и любовницы" режиссеров Юлиуша Махульского и Рышарда Заторского.

Актриса состояла в браке с Кшиштофом Ярошинским, пара воспитала дочь Габриэлу. Зайонцувна была владелецем продюсерской компании Gabi Sp. z o.o., а также вице-президентом Fundacji Polsat.

Ассоциация польских артистов эстрады по случаю смерти звезды опубликовали заявление: "С большой грустью мы прощаемся с нашей коллегой Эльжбетой Зайонцувной, членом ЗАСП, выпускницей Краковского государственного театрального училища. В одном из интервью она сказала: Я люблю смеяться, люблю веселых людей. Вот как я хочу жить… И таким мы тебя запомним. Прощай, Элу!".

Ранее, 27 сентября, Фокус писал о том, что умерла актриса Мэгги Смит, оскароносная звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон".