Померла одна з красунь польського кіно, зірка "Ва-банку" Ельжбета Зайонцувна (фото)

Актриса була популярною не тільки в Польщі. Фільми за участю Ельжбети Зайонцувни часто показували на екранах колишнього СРСР.

Related video

Знаменита польська акторка театру, кіно і телебачення Ельжбета Зайонцувна пішла з життя у віці 66 років. Зірка довгі роки боролася з рідкісною хворобою. Про це 29 жовтня повідомило видання Polsat.

Польська актриса страждала від важкого захворювання. В Ельжбети було виявлено хворобу Віллебранда — це рідкісне спадкове захворювання крові, що характеризується виникненням епізодичних спонтанних кровотеч.

Ельжбета Зайонцувна народилася 14 липня 1958 року в Кракові. Там же вона закінчила Вищу театральну школу. Крім зйомок у кіно, грала у варшавських театрах "Сирена" і "Рампа". Зайонцувна набула шаленої популярності в 1980-х і 1990-х роках, зокрема завдяки своїм ролям у культових фільмах "Секс-місія", "Ва-банк" і "Амазонки". Глядачі полюбили її і після успіху серіалу "Матері, дружини і коханки" режисерів Юліуша Махульського і Ришарда Заторського.

Актриса була одружена з Кшиштофом Ярошинським, пара виховала доньку Габріелу. Зайонцувна була власницею продюсерської компанії Gabi Sp. z o.o., а також віцепрезиденткою Fundacji Polsat.

Асоціація польських артистів естради з нагоди смерті зірки опублікували заяву: "З великим сумом ми прощаємося з нашою колегою Ельжбетою Зайонцувною, членом ЗАСП, випускницею Краківського державного театрального училища. В одному з інтерв'ю вона сказала: Я люблю сміятися, люблю веселих людей. Ось як я хочу жити... І такою ми тебе запам'ятаємо. Прощавай, Елу!".

Раніше, 27 вересня, Фокус писав про те, що померла актриса Меґґі Сміт, оскароносна зірка "Гаррі Поттера" й "Абатства Даунтон".