Умер автор культовой песни Эдит Пиаф Шарль Дюмон: подробности (видео)
Шарль Дюмон уговорил Эдит Пиаф исполнить "Non, je ne regrette rien" после многих отказов. С тех пор композиция стала известной на весь мир классикой, а Дюмон написал для Пиаф еще более 30 песен.
В возрасте 95 лет скончался Шарль Дюмон — французский певец и композитор, автор легендарной песни Эдит Пиаф "Non, je ne regrette rien" ("Нет, я ни о чем не жалею"). О смерти композитора журналистам рассказала его жена в понедельник 18 ноября, сообщает Le Monde.
На сцену певец в последний раз выходил в 2019-м. В марте этого года он отпраздновал 50-летие своей карьеры в мюзик-холле Батаклан в Париже.
"Когда вы возвращаетесь к аудитории, которая приходит, чтобы увидеть вас, как они приходили 20, 30 или 40 лет назад, и приветствует вас так же — тогда они возвращают вас в ваши 20 лет", — говорил он.
Журналисты сообщают, что умер Шарль Дюмон в семейном кругу в своем доме после продолжительной болезни.
Умер Шарль Дюмон: как он создал бессмертный хит Эдит Пиаф
Шарль родился и вырос во Франции. По образованию был трубачом. Его карьера стремительно пошла в гору на рубеже 1960-х годов, после того как он убедил Эдит Пиаф исполнить одну из его композиций после многочисленных отказов. Это была "Non, je ne regrette rien", которая с тех пор стала незабываемой классикой.
Шарль Дюмон рассказывал, что когда он позвонил Пиаф домой, она сначала была очень холодной и грубой. Певица сказала, что очень устала, и разрешила сыграть ей только одну песню. Шарль тихо запел "Non, je ne regrette rien", и после смущенной тишины Эдит сказала: "Фантастика! Это песня, которую я ждала". Пиаф сделала композицию известной во всем мире, а после ее смерти в 1963 году ее неоднократно перепевали другие звезды.
С тех пор Дюмон написал для Пиаф еще более 30 песен. Также он создавал хиты для американской певицы Барбры Стрейзанд.
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