Умер автор культовой песни Эдит Пиаф Шарль Дюмон: подробности (видео)

Шарль Дюмон уговорил Эдит Пиаф исполнить "Non, je ne regrette rien" после многих отказов. С тех пор композиция стала известной на весь мир классикой, а Дюмон написал для Пиаф еще более 30 песен.

В возрасте 95 лет скончался Шарль Дюмон — французский певец и композитор, автор легендарной песни Эдит Пиаф "Non, je ne regrette rien" ("Нет, я ни о чем не жалею"). О смерти композитора журналистам рассказала его жена в понедельник 18 ноября, сообщает Le Monde.

На сцену певец в последний раз выходил в 2019-м. В марте этого года он отпраздновал 50-летие своей карьеры в мюзик-холле Батаклан в Париже.

"Когда вы возвращаетесь к аудитории, которая приходит, чтобы увидеть вас, как они приходили 20, 30 или 40 лет назад, и приветствует вас так же — тогда они возвращают вас в ваши 20 лет", — говорил он.

Журналисты сообщают, что умер Шарль Дюмон в семейном кругу в своем доме после продолжительной болезни.

Умер Шарль Дюмон: как он создал бессмертный хит Эдит Пиаф

Шарль родился и вырос во Франции. По образованию был трубачом. Его карьера стремительно пошла в гору на рубеже 1960-х годов, после того как он убедил Эдит Пиаф исполнить одну из его композиций после многочисленных отказов. Это была "Non, je ne regrette rien", которая с тех пор стала незабываемой классикой.

Шарль Дюмон написал для Эдит Пиаф легендарную "Non, je ne regrette rien"

Шарль Дюмон рассказывал, что когда он позвонил Пиаф домой, она сначала была очень холодной и грубой. Певица сказала, что очень устала, и разрешила сыграть ей только одну песню. Шарль тихо запел "Non, je ne regrette rien", и после смущенной тишины Эдит сказала: "Фантастика! Это песня, которую я ждала". Пиаф сделала композицию известной во всем мире, а после ее смерти в 1963 году ее неоднократно перепевали другие звезды.

С тех пор Дюмон написал для Пиаф еще более 30 песен. Также он создавал хиты для американской певицы Барбры Стрейзанд.

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