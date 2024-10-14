Каньє Вест поклав око на матір Б'янки Цензорі, — ексасистентка

За словами Лорен Пішотти, Каньє Вест ділився з нею своїми "збоченими" фантазіями щодо Б'янки Цензорі та її матері.

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Колишня асистентка американського репера Каньє Веста Лорен Пішотта, яка подала проти нього оновлений позов, заявила не лише про те, що він накачав її наркотиками та зґвалтував, а й про те, що музикант хотів переспати з матерями його потенційних дівчат, зокрема й з Олександрою Цензорі, донькою якої є нинішня дружина Ye Бьянка, пише Daily Mail.

У своєму позові Лорен стверджує, що в той час, про який ідеться в документах, Цензорі ще не була його дружиною, "швидше його учасницею/співробітницею секс-вечірки за викликом".

Вест нібито відправив Пішотті скріншот 28 вересня 2022 року текстової розмови між ним і Цензорі про бажання зайнятися сексом з її матір'ю.

"Я хочу т***нути твою маму. Поки вона не пішла", — писав він, стверджується в позові.

Лорен Пішотта Фото: laurenpisciotta/instagram

На той час Б'янка перебувала у США за робочою візою, а її мати, Олександра, приїхала до Лос-Анджелеса з Австралії.

Пішотта стверджувала, що Цензорі відповіла на текстові повідомлення Веста, оскільки це було "способом, на якому наполягав і якого вимагав репер, для неї та інших зберегти свої робочі місця та візи.

Лорен також стверджувала, що Вест використовував свої зв'язки в таких компаніях, як Adidas і Gap, щоб отримати робочі візи для торгівлі жінками в США для сексу. Їм давали "незрозумілі посади" в його компаніях і змушували підписувати угоди про нерозголошення інформації про свій досвід. Спочатку типовим прикладом цього була Цензорі.

У позові стверджувалося, що він часто займався сексом зі співробітниками і "списком гостей, які змінювалися" в офісах його компанії Yeezy. Їм було наказано спорудити імпровізовані спальні, що складалися з матраца на підлозі, подушок і ковдри в кімнаті або навіть просто з шафи. Він також використовував для цих цілей туалети і роздягальні для персоналу.

Крім того, Пішотта згадує, що Вест часто надсилав їй дивні повідомлення про Б'янку "сексуального характеру". Так, йому здавалося, що австралійка приїхала до США, "щоб т***нути якомога більше людей, зруйнувати шлюби і перетворити інших дівчат на повій"

Цензорі почала працювати на Веста в Yeezy в листопаді 2020 року. Вест випустив натхненну нею пісню під назвою "Censori Overload" 7 грудня 2022 року і того самого місяця вони одружилися.

Це сталося всього за кілька тижнів після того, як Пішотта повідомила, що її звільнили, а Вест відмовився виплатити вихідну допомогу в розмірі $3 мільйони і не оплатив її витрати.

Раніше Фокус писав, що батьки Б'янки Цензорі засмучені її рішенням залишитися з Каньє Вестом. Пара дала привід заговорити про своє розлучення після того, як кілька тижнів разом не з'являлася на публіці.