"Не вдалося зберегти": Комаров підтвердив розлучення і розкрив подробиці

Телеведучий Дмитро Комаров розповів, що "емоційний судовий позов" залишився нерозглянутим. Він поділився, в яких стосунках перебуває з Олександрою Кучеренко і дав іншим пораду.

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У соцмережах повідомляли, що знайшли у судовому реєстрі запис про розірвання шлюбу ведучого шоу "Світ навиворіт" Дмитра Комарова і моделі Олександри Кучеренко. Пара не коментувала це, хоча чутки про розрив їхніх стосунків ходили давно. Однак 13 березня телеведучий все ж опублікував пост "про особисте", де підтвердив факт розлучення.

"Взагалі наше розлучення — виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір. І, на жаль, величезну кількість, м’яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першоджерелі", — зауважив він.

З’ясувалось, що подружжя "мирно" розлучається через РАЦС за допомогою спільної заяви, а "емоційний судовий позов" не був розглянутий. Комаров підкреслив, що не вважає "приватне життя двох людей" настільки важливим у наш час. Однак з поваги до глядачів він вирішив опублікувати коментар з правдивою інформацією.

"Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти", — заявив телеведучий.

Він розповів, що залишається з колишньою обраницею друзями, не припиняючи спілкування. Між експодружжям гарні людські стосунки, але вже не сімейні. Комаров пояснив, що у кожній сім’ї є власні суперечки й сварки, і це — нормально. Однак він закликав відчувати момент, коли з’являються перші натяки вже на серйозні непорозуміння.

"Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть", — порадив ведучий.

Він зауважив, що довести ситуацію до розриву стосунків і розлучення — це погано. Комаров порадив підписникам берегти свої сім’ї та почуття. Він додав, що експодружжя не даватиме коментарів журналістам щодо розлучення і попросив не турбувати "в цей непростий період".

Кучеренко зробила репост публікації свого колишнього обранця.

"Наш єдиний і останній коментар. Особисте залишиться особистим", — написала вона.

Публікація Олександри Кучеренко Фото: Скриншот

Нагадаємо, телеведучий Дмитро Комаров та модель Олександра Кучеренко пробули у шлюбі 6 років. Заяву до суду 1 січня 2025 року через свого представника подав Комаров. Відомо, що пара познайомилася на конкурсі "Міс Україна-2016", де ведучий був одним з членів журі, а його майбутня дружина — учасницею і, за результатами конкурсу, переможницею.

У ЗМІ передавали, що друзів Комарова здивували новини про його розлучення, адже ще влітку у подружжя нібито все було добре. Підписники помітили, що Кучеренко іноді з’являється у соцмережах без обручки, і пара давно не була помічена разом.