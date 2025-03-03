"Всі шоковані": друзі Дмитра Комарова відреагували на його розлучення (фото)

Пара давно не з'являлась разом на публіці. Після місяців чуток у мережі знайшли реєстри з позовом про розлучення.

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Друзі Дмитра Комарова відреагували на новини про його розлучення з Олександрою Кучеренко. Про це пише "ТСН".

Оточення ведучого та його обраниці здивувалося такій інформації.

Як відомо з документів у мережі, ініціатором розлучення став мандрівник. Саме Комаров 1 січня 2025 подав позов до суду. Наразі пара не коментувала цього. Пресслужба телеведучого також відмовчується.

Тим часом друзі подружжя зазначили, що були не менш шоковані цією новиною, аніж їхні прихильники. Як говорять в оточенні Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко, ще влітку між ними все було добре.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

"Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", — сказав один зі знайомих Комарова та Кучеренко.

Ведучий програми "Світ навиворіт" познайомився з Кучеренко у 2016 році на конкурсі "Міс Україна", де він був одним із членів журі, а модель стала переможницею. За два роки Дмитро Комаров освідчився обраниці, а 2019 року пара офіційно уклала шлюб.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко Фото: Соцмережi

Останнім журналісти повідомляли, що чутки про розлучення ходять уже давно. Приводом для домислів стало те, що пара не ділиться подробицями свого особистого життя з шанувальниками, а також Олександра деколи з'являється у своїх соціальних мережах без обручки.

Також пара давно не з'являлась разом на публіці.

Нагадаємо, у мережі знайшли реєстри про розлучення Дмитра Комарова.

Також Фокус писав про новий сезон програми "Світ навиворіт".