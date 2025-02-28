"Це варто побачити": де та коли дивитися новий сезон "Світ навиворіт" (фото)

Під час зйомок мандрівник Дмитро Комаров відчув, що вони втрачають човен і доведеться стрибати в льодяну воду. У нових випусках творці тревел-проєкту шукатимуть силу українців.

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Український журналіст та мандрівник Дмитро Комаров оголосив про повернення тревел-проєкту "Світ навиворіт. Україна". Новини ведучий оголосив у своєму Instagram.

Зйомки відбулися взимку на острові Зміїний, який українські воїни звільнили від росіян влітку 2022 року. Премʼєра шоу буде вже сьогодні, о 20:00. Спочатку відео можна буде подивитися на каналі "1+1 Україна", а згодом ролик викладуть на YouTube каналі "Світ Навиворіт".

"Коли ми йшли на човні Чорним морем до острова, я думав про те, як цей шлях регулярно долають наші прикордонники. Шторм, високі хвилі, льодяні бризки та вітер в обличчя. Човен підкидає на кілька метрів, і він падає на воду, наче на асфальт, додаючи травм хребтам тих, хто і без цього щодня ризикує потрапити під обстріл", — написав Дмитро Комаров.

Мандрівник зізнався, що в один момент відчув, що вони втрачають човен і доведеться стрибати в льодяну воду.

"Перший випуск ми присвятили острову Зміїний, який став символом сили українців з першого дня повномасштабної війни. Місце, з якого у відповідь на погрозу знищення прозвучала фраза, яку знає кожен", — розповів журналіст.

З відео Дмитра Комарова стане відомо, як сьогодні живуть та працюють захисники Зміїного.

"Унікальний репортаж, справжні екстремальні пригоди. Це варто побачити. У нових випусках ми шукатимемо силу українців. На морі та на суші. На землі та навіть під землею", — написав Комаров.

У новому сезоні шоу "Світ навиворіт. Україна" Комаров покаже життя українців, яке триває навіть під час війни. Мандрівник відвідає різні регіони нашої країни.

Нагадаємо, Дмитро Комаров пояснив, куди зник на тривалий час.

Також Фокус писав про евакуацію з острова Зміїного 15 котів.