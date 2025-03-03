Телеведучий Дмитро Комаров розлучається з дружиною після 6 років шлюбу: подробиці

Ініціатором розлучення виступає 41-річний Дмитро — саме він подав заяву на розлучення до суду 1 січня 2025 року через свого представника.

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Ведучий програми "Світ навиворіт", журналіст Дмитро Комаров подав на розлучення з дружиною, "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Разом подружжя пробуло у шлюбі 6 років. Про початок процесу з розлучення стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Чутки про розставання пари вже деякий час ширилися в соцмережах. Ініціатором розлучення виступає 41-річний Дмитро — саме він подав заяву на розлучення до суду 1 січня 2025 року через свого представника. Враховуючи те, що місцезнаходження відповідача — фізичної особи встановлено поза межами територіальної юрисдикції Подільського районного суду міста Києва, справа підлягає передачі на розгляд Шевченківському районному суду міста Києва.

Поки телеведучий та його 27-річна дружина Олександра Кучеренко не коментували інформацію про розлучення.

Дмитро Комаров познайомився з моделлю Кучеренко у 2016 році на конкурсі "Міс Україна", де журналіст був одним із членів журі, а модель стала переможницею. За два роки Комаров освідчився коханій, а 2019 року пара офіційно уклала шлюб в одному із РАГСів Києва. Пізніше Комаров і Кучеренко повінчалася в православному храмі в Єрусалимі.

Нагадаємо, що 28 лютого 2025 року журналіст та мандрівник Дмитро Комаров оголосив про повернення тревел-проєкту "Світ навиворіт. Україна".

23 грудня Дмитро Комаров розвіяв чутки про своє зникнення з соцмереж. У своєму новому пості в Instagram він пояснив, чому на деякий час відключився від онлайн-простору і розповів про важливі проєкти, над якими зараз працює.