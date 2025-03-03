Телеведущий Дмитрий Комаров разводится с женой после 6 лет брака: подробности

Инициатором развода выступает 41-летний Дмитрий — именно он подал заявление на развод в суд 1 января 2025 года через своего представителя.

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Ведущий программы "Мир наизнанку", журналист Дмитрий Комаров подал на развод с женой, "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко. Вместе супруги пробыли в браке 6 лет. О начале бракоразводного процесса стало известно из Единого реестра судебных решений.

Слухи о расставании пары уже некоторое время ходили в соцсетях. Инициатором развода выступает 41-летний Дмитрий — именно он подал заявление на развод в суд 1 января 2025 года через своего представителя. Учитывая то, что местонахождение ответчика — физического лица установлено за пределами территориальной юрисдикции Подольского районного суда города Киева, дело подлежит передаче на рассмотрение Шевченковскому районному суду города Киева.

Пока телеведущий и его 27-летняя жена Александра Кучеренко не комментировали информацию о разводе.

Дмитрий Комаров познакомился с моделью Кучеренко в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где журналист был одним из членов жюри, а модель стала победительницей. Через два года Комаров сделал предложение возлюбленной, а в 2019 году пара официально заключила брак в одном из ЗАГСов Киева. Позже Комаров и Кучеренко обвенчалась в православном храме в Иерусалиме.

Напомним, что 28 февраля 2025 года журналист и путешественник Дмитрий Комаров объявил о возвращении тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина".

23 декабря Дмитрий Комаров развеял слухи о своем исчезновении из соцсетей. В своем новом посте в Instagram он объяснил, почему на некоторое время отключился от онлайн-пространства и рассказал о важных проектах, над которыми сейчас работает.