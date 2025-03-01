Розлучення Комарова й Кучеренко: ЗМІ знайшли записи в судовому реєстрі (скріншоти)

Про те, що ведучий тревел-шоу розлучається, ходили чутки. Тепер в судовому реєстрі знайшли підтвердження.

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Ведучий відомого шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розлучається із дружиною, моделлю і ведучою Олександрою Кучеренко. За інформацією блогера-пліткаря Богдана Беспалова, справу щодо розірвання шлюбу знайшли його підписники. Точної дати проведення суду поки немає.

Ще місяць тому журналісти повідомляли, що чутки про розлучення вирують вже давно. Приводом для домислів стало те, що пара не ділиться подробицями свого особистого життя з шанувальниками, а також Олександра деколи з'являється у своїх соціальних мережах без обручки.

Також вони не з'являлись разом на публіці, не відвідували світські заходи, а запити журналістів ігнорували. Тепер в мережі з'явилось повідомлення із сканом заяви про розлучення, яке було подано у Подільський районний суд Києва.

Скриншот із судового реєстру Фото: Скриншот

Нагадаємо, роман між Дмитром Комаровим та "Міс Україна — 2016" Олександрою Кучеренко почався після проєкту "Танці з зірками", де вони виступали в парі. У 2019 році вони офіційно одружилися, проте довго приховували це.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко Фото: Соцмережi

Повінчатися вони планували в Єрусалимі, куди полетіли одним літаком, але вибрали різні місця, щоб їх не помітили разом.

Нагадаємо, напередодні український журналіст та мандрівник Дмитро Комаров оголосив про повернення тревел-проєкту "Світ навиворіт. Україна". Зйомки відбулися взимку на острові Зміїний, який українські воїни звільнили від росіян влітку 2022 року.